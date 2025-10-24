ΕΟΠΥΥ: Αυστηρή σύσταση στους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους για παράνομες χρεώσεις

Αυστηρή σύσταση απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικά πολυϊατρεία) σχετικά με την παράνομη είσπραξη πρόσθετων αμοιβών πέραν της νόμιμης συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, είναι πολύ σωστή η επισήμανση της διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, την τήρηση της νομιμότητας και των συμβάσεων που υπογράφονται και την προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασθενών.

Σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ, οι καταγγελίες για περιστατικά παράνομων χρεώσεων είναι πολύ συχνές τα τελευταία χρόνια, κάτι που τεκμηριώνεται και από τις σχετικές εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και την ηλεκτρονική ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους παρόχους, η ΕΛΛΟΚ εκφράζει ξανά την πρότασή της υπέρ της θεσμοθέτησης δομημένης, τακτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συμβεβλημένοι πάροχοι, κατά τα πρότυπα της πρόσφατης αξιολόγησης των νοσοκομείων.

Ένα τέτοιο μέτρο θα ενισχύσει το έργο εποπτείας και επιτήρησης του ΕΟΠΥΥ, θα ενδυναμώσει τους ασθενείς και θα συμβάλει στη συνολική βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η ΕΛΛΟΚ συστήνει σε κάθε ασθενή που υφίσταται παράνομες χρεώσεις να καταγγέλλει επώνυμα κάθε περιστατικό παρατυπίας ή άρνησης εξυπηρέτησης στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του ΕΟΠΥΥ, ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.