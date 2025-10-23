Αποκλειστική συνεργασία της INTEGRIS PHARMA με την Citius Oncology

Την υπογραφή αποκλειστικής συνεργασίας με την Citius Oncology, Inc. για την υποστήριξη ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL) στη Νότια Ευρώπη ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία INTEGRIS Pharma S.A., με έδρα την Αθήνα.

Η συμφωνία καλύπτει 12 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία) και μέσω αυτής οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια καινοτόμο θεραπεία εγκεκριμένη από τον FDA.

Με αφορμή τη συνεργασία, ο Δρ. Χαράλαμπος Θεριανός, CEO της INTEGRIS Pharma, εξήγησε ότι με βάση την εμπειρία που έχουν, τη στενή συνεργασία τους με τις Ρυθμιστικές αρχές και τα νοσοκομεία, καθώς τη δέσμευση τους για κανονιστική συμμόρφωση και με γνώμονα την υποστήριξη των ασθενών, η INTEGRIS Pharma θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό T-Λέμφωμα (CTCL) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες θεραπευτικές επιλογές, τη στιγμή που τις χρειάζονται. Ενώ, ο CEO της Citius Oncology και της Citius Pharmaceuticals, Leonard Mazur, σημείωσε ότι μέσω της πρόσφατης αποκλειστικής συμφωνίας τους με την INTEGRIS Pharma, τους δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσουν περισσότερους ασθενείς με Δερματικό T-Λέμφωμα (CTCL) που έχουν ανάγκη την πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές και ταυτόχρονα καθιερώνει μια αξιόπιστη συνεργασία γι’ αυτούς στη Νότια Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι η INTEGRIS Pharma είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που ξεκίνησε την πορεία της το 2018. Η στρατηγική της εστιάζεται στη σύναψη συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για την κάλυψη θεραπευτικών αναγκών των ασθενών με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους. Σήμερα η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με 15 διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες και ένα ευρύ, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για περισσότερες από 25 νόσους, το οποίο περιλαμβάνει ορφανά φάρμακα για σπάνιες και πολύ σπάνιες ασθένειες, ένα εύρος πρωτότυπων και υβριδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στους τομείς της Ογκολογίας και Αιματολογίας, καθώς και υψηλής τεχνολογίας καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την επούλωση δερματικών ελκών και τραυμάτων.