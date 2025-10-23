Περισσότεροι από 4 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις

Περισσότερες από 4,4 εκατομμύρια εξετάσεις σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων έχουν διεξαχθεί μέσω του προγράμματος πρόληψης του υπουργείου Υγείας όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο συνέδριο Ασθενών.

Η κ. Αγαπηδάκη κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ένα οργανωμένο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, επισήμανε ότι το πρόγραμμα ενσωματώνει πλήρως τον ψηφιακό μηχανισμό για την έκδοση και την παρακολούθηση των εξετάσεων, χωρίς συνταγογράφηση και γραφειοκρατία, και καλύπτει περισσότερες από μία εξετάσεις για κάθε νόσημα. «Για παράδειγμα, για τον καρκίνο του μαστού εντάξαμε όχι μόνο τη μαστογραφία αλλά και το υπερηχογράφημα και την κλινική εξέταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

Όπως σημείωσε, μέσω του προγράμματος έχουν ήδη εντοπιστεί χιλιάδες άνθρωποι με υπέρταση και άλλα νοσήματα που δεν γνώριζαν ότι πάσχουν, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4,4 εκατομμύρια εξετάσεις σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων. «Καλύψαμε ένα κενό 40 ετών στην πρόληψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πρόγραμμα πρόληψης και η παχυσαρκία

Να σημειωθεί επίσης ότι στο πρόγραμμα πρόληψης του υπουργείου Υγείας μπαίνει και η παχυσαρκία και όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 37 θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο/ ή γενικό ιατρό, αν δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην περιοχή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξετάσεων και στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία είναι πολύ υψηλού κόστους.