Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Νέα εποχή «πράσινων χειρουργείων» στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών γίνεται ο πρώτος όμιλος υγείας στην Ελλάδα που εντάσσει τα αναισθητικά αέρια στον απολογισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει λάβει την πιστοποίηση της TÜV NORD Ελλάδας, αποτελεί σταθμό στη σύνδεση της αναισθησιολογικής πράξης με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, ανοίγοντας τον δρόμο στη δημιουργία «πράσινων χειρουργείων», με την ενεργή συμμετοχή των αναισθησιολόγων, των χειρουργικών ομάδων και του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι υιοθετούν νέες πρακτικές μείωσης των εκπομπών.

Η αποτύπωση και η μέτρηση των αναισθητικών αερίων για το 2024 πραγματοποιήθηκε από την TÜV NORD Ελλάδας, τον ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14064-1. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υιοθετεί πρακτικές που ακολουθούν κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί υγείας και συνιστώνται από το NICE, το Royal College of Surgeons και την European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εντάσσει την πρωτοβουλία αυτή στο στρατηγικό του πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αναισθητικών αερίων έως και 60% μέχρι το 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Η τεχνολογική και ιατρική πρόοδος έχει αξία μόνο όταν συμβαδίζει με τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, θεωρούμε καθήκον μας να προστατεύουμε όχι μόνο τη ζωή του ασθενούς, αλλά και το περιβάλλον. Η βιωσιμότητα αποτελεί για εμάς πλέον αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας υγείας».

Από την πελυρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, Βασιλική Καζάζη, σημείωσε: «Η επαλήθευση της αποτύπωσης των εκπομπών αναισθητικών αερίων από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό του ρόλο στον χώρο της υγείας. Ως φορέας πιστοποίησης, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία μας σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος».