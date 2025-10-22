Ελισάβετ Προδρόμου και Χρήστος Σωτηρίου νέοι πρόεδροι του 15ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management

Η γενική διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας και Κύπρου, Ελισάβετ Προδρόμου και ο Managing Director της WinMedica, Χρήστος Σωτηρίου, ανέλαβαν την προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, που θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το εμβληματικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) επιστρέφει με όραμα να αποτελέσει έναν δυναμικό κόμβο γνώσης, διαλόγου και έμπνευσης για τα στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου, σε μια εποχή που οι προκλήσεις στην υγεία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα απαιτούν συλλογική δράση, ηγεσία και προσαρμοστικότητα.

Με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας η κα Προδρόμου ότι το σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της απέναντι σε αυξανόμενες προκλήσεις και μειούμενη ανταγωνιστικότητα, και με τις επιπτώσεις να τείνουν να είναι πιο έντονες για χώρες όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν διαχρονικά ζητήματα υποχρηματοδότησης στον χώρο της υγείας, το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο κ. Σωτηρίου επισήμανε ότι η Ε.Ε.Φα.Μ. θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή γνώσης, ενδυνάμωσης και συνεργασίας για όλα τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας. Και με ενότητα και κοινό όραμα, μπορούν να οικοδομήσουν έναν κλάδο πιο ισχυρό, με συνοχή, δημιουργικότητα και καινοτομία, που θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ε.Ε.Φα.Μ., Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, σημείωσε ότι τόσο η Ελισάβετ Προδρόμου όσο και ο Χρήστος Σωτηρίου είναι δύο εξαιρετικές προσωπικότητες με πολυετή εμπειρία, στρατηγική σκέψη και ισχυρή πίστη στη δύναμη της συνεργασίας.

Να σημειωθεί ότι το 15ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management με διαδραστικές συνεδρίες, πάνελ υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες networking, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα. Και όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η Τελετή Απονομής των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., ένας θεσμός που τιμά την αριστεία, την ηθική και την καινοτομία στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου.