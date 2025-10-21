Ωνάσειο: Ένα εμβληματικό έργο άνω των 80 εκατ. ευρώ

Ωνάσειο νοσοκομείο θα ονομάζεται στο εξής το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο στο νέο του σχεδιασμό περιλαμβάνει καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά για παιδιά και ενήλικες καθώς και ολοκληρωμένο τμήμα μεταμοσχεύσεων.

Η επέκταση του νοσοκομείου σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ωνασείου Ιδρύματος, Α. Παπαδημητρίου, ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2025. Εν μέσω πανδημίας οι εργασίες δεν ήταν εντατικές όπως εξήγησε, ενώ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους παραδόθηκε στο ελληνικό δημόσιο επίσημα. Το συνολικό κόστος για το έργο ανήλθε στα 82 εκατ. ευρώ.

Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον €10 εκατ. που θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του project «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, από την αρχική σύμβαση δωρεάς (26/07/2018), αλλά και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν, αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων και εκτείνεται συνολικά σε 4 ορόφους, πέραν του ισογείου.

Δυναμικότητα νέου νοσοκομείου

Κλίνες: 185 (από 131)

Κλίνες ΜΕΘ: 54 (από 36)

Χειρουργικές αίθουσες

Συμβατικά χειρουργεία: 4

Υβριδικές αίθουσες: 2 (από 0)

Αιμοδυναμικά εργαστήρια: 4 (από 3)

Μ2

ΩΚΚ: 19.200 m2

ΩΕΜΕΚ: 12.300 m2

Σύνολο: 31.500 m2

Οι νέες υποδομές στοχεύουν στην αύξηση της δυναμικότητας του νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Να σημειωθεί ότι στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους €25 εκατ., ενώ σημαντικό μέρος της δωρεάς διατέθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου, που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή.

Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, όπου η τεχνολογία και η ΤΝ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων.

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (Syngo), αξονικός τομογράφος (SOMATOM Drive), μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MAGNETOM Sola), σύστημα για επεμβάσεις στα αγγεία και την καρδιά (ARTIS icono Biplane), ρομποτικό αγγειογραφικό σύστημα επόμενης γενιάς (ARTIS Pheno), υπερσύγχρονα καρδιολογικά υπερηχογραφικά συστήματα (ACUSON Origin) & φορητό μηχάνημα ακτινογραφιών (MOBILETT Elara Max).