Σημαντική διάκριση για τον καθηγητή Γεώργιο Παπαθεοδωρίδη

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ), ένας από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες της χώρας μας, ο καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, εκλεκτό μέλος και πρώην πρόεδρος της ΕΕΜΗ, εξελέγη πλήρες μέλος της “Academia Europaea” (The Academy of Europe) — μιας διεθνούς Ακαδημίας που περιλαμβάνει κορυφαίους επιστήμονες από όλα τα πεδία της γνώσης και από πολλές χώρες του κόσμου.

Συγκεκριμένα, η Ακαδημία της Ευρώπης έχει ως μέλη της διακεκριμένους επιστήμονες από όλα τα επιστημονικά πεδία, από διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ από την Ελλάδα έχουν διαχρονικά εκλεγεί ως μέλη της 17 επιστήμονες από το χώρο της Υγείας (Life Sciences), συμπεριλαμβανομένων 10 ιατρών.

Η επίσημη Τελετή Ένταξής του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο του 36th Annual Conference of Academia Europaea και του 14th Conference of the Young Academy of Europe, με τίτλο “Building Bridges 2025”.

Ο καθηγητής Παπαθεοδωρίδης έχει μακρά και σημαντική πορεία στους τομείς της Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, με πλούσιο ερευνητικό έργο, διεθνή αναγνώριση και καθοριστική συμβολή στην κατανόηση και αντιμετώπιση δύσκολων νοσημάτων, όπως η Χρόνια Ηπατίτιδα Β.

Η διάκριση αυτή δεν έρχεται εν αιθρία ούτε αποτελεί έκπληξη για όλους εκείνους που γνωρίζουν τις σημαντικές του δημοσιεύσεις που άλλαξαν τον τρόπο προσέγγισης δύσκολων νοσημάτων όπως η χρόνια ηπατίτιδα Β, το ασίγαστο πάθος του για την έρευνα, την εργατικότητα, το ήθος του αλλά και την αδιάλειπτη και ουσιαστική υποστήριξη των νέων γιατρών ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να αποτελέσουν άξιους συνεχιστές του έργου του.