Ο γιατρός Άγγελος Χρονάς υποδιοικητής της 5ης ΥΠε

Καθήκοντα υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανέλαβε ο γενικός χειρουργός Άγγελος Χρονάς.

Ο κ. Χρονάς είναι γενικός χειρουργός MD, MSc, PhDc στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, τ. αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Πρόνοιας Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέλος Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου και μέλος Πειθαρχικού στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ, συντονιστής στη Γραμματεία Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού για την ΠΕ Μεσσηνίας.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, τόνισε: «Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντά μου ως υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και προς τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Η ανάθεση αυτής της θέσης αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να συμβάλλω ουσιαστικά στην ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Ως ιατρός και ενεργό μέλος της Ιατρικής Κοινότητας, γνωρίζω από κοντά τις προκλήσεις και τις ανάγκες των ασθενών, των ιατρών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Δέσμευσή μου είναι να εργαστώ με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή κοινωνικής κατάστασης.

Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και θεμέλιο μιας δίκαιης κοινωνίας. Μαζί με τη Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, τους διοικητές των νοσοκομείων που υπάγονται σε αυτήν, τους επαγγελματίες Υγείας και τους τοπικούς φορείς, θα εργαστούμε για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών μας».