Logo Image

Eurostat: Τα Ελληνόπουλα έχουν σχεδόν εξαιρετική κάλυψη ιατρικών αναγκών

Υγεία

Eurostat: Τα Ελληνόπουλα έχουν σχεδόν εξαιρετική κάλυψη ιατρικών αναγκών

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η καλύτερη θέση στην κάλυψη των παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω, όταν στην κάλυψη των αναγκών στους ενήλικες είναι σχεδόν στις τελευταίες θέσεις

Ανθή Αγγελοπούλου [email protected]

Ψηλά στη λίστα της Eurostat με θέμα «Βασικά Στοιχεία για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ευρώπη 2025» αναφορικά με την κάλυψη των ιατρικών αναγκών στα παιδιά βρίσκεται η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση της Eurostat «Βασικά Στοιχεία για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ευρώπη 2025» η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του πώς ζουν οι Ευρωπαίοι σήμερα, δείχνει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η καλύτερη θέση στην κάλυψη των παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω, όταν στην κάλυψη των αναγκών στους ενήλικες είναι σχεδόν στις τελευταίες θέσεις. Μόλις το 0,8% των Ελληνόπουλων έχει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, όταν στις πιο προηγμένες χώρες το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 3%. Τις τρεις πρώτες καλύτερες θέσεις σε κάλυψη αναγκών καταλαμβάνουν η Μάλτα με 0,1%, η Κροατία επίσης με 0,1% και η Κύπρος με 0,6%.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Υγείας 2025, η οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο με θέμα «Αναλαμβάνοντας την Ευθύνη για την Υγεία σε έναν Κατακερματισμένο Κόσμο». Σύμφωνα με αυτήν, το 2024, το 3,2% των παιδιών στην ΕΕ είχαν ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη. Αυτό το ποσοστό ήταν 3,0% για τα παιδιά που ζούσαν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα πάνω από το εθνικό όριο κινδύνου φτώχειας (60% του μέσου ισοδύναμου εισοδήματος) και 4,2% για εκείνα που ζούσαν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο, μια διαφορά 1,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube