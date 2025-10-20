Eurostat: Τα Ελληνόπουλα έχουν σχεδόν εξαιρετική κάλυψη ιατρικών αναγκών

Ψηλά στη λίστα της Eurostat με θέμα «Βασικά Στοιχεία για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ευρώπη 2025» αναφορικά με την κάλυψη των ιατρικών αναγκών στα παιδιά βρίσκεται η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση της Eurostat «Βασικά Στοιχεία για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ευρώπη 2025» η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του πώς ζουν οι Ευρωπαίοι σήμερα, δείχνει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η καλύτερη θέση στην κάλυψη των παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω, όταν στην κάλυψη των αναγκών στους ενήλικες είναι σχεδόν στις τελευταίες θέσεις. Μόλις το 0,8% των Ελληνόπουλων έχει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, όταν στις πιο προηγμένες χώρες το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 3%. Τις τρεις πρώτες καλύτερες θέσεις σε κάλυψη αναγκών καταλαμβάνουν η Μάλτα με 0,1%, η Κροατία επίσης με 0,1% και η Κύπρος με 0,6%.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Υγείας 2025, η οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο με θέμα «Αναλαμβάνοντας την Ευθύνη για την Υγεία σε έναν Κατακερματισμένο Κόσμο». Σύμφωνα με αυτήν, το 2024, το 3,2% των παιδιών στην ΕΕ είχαν ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη. Αυτό το ποσοστό ήταν 3,0% για τα παιδιά που ζούσαν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα πάνω από το εθνικό όριο κινδύνου φτώχειας (60% του μέσου ισοδύναμου εισοδήματος) και 4,2% για εκείνα που ζούσαν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο, μια διαφορά 1,2 ποσοστιαίων μονάδων.