ΕΟΔΥ: Έρχεται γραφείο εντοπισμού και αντιμετώπισης fake news

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με θέμα «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία & Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», όπου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των εμβολιασμών στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση, θα δημιουργηθεί ένα Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news για Θέματα Δημόσιας Υγείας, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, ανάλυσης και έγκυρης ενημέρωσης.

Το Γραφείο θα λειτουργεί σε συνεχή βάση, με αποστολή να εντοπίζει, να αξιολογεί και να αντικρούει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν για την υγεία, τα εμβόλια και τις προληπτικές παρεμβάσεις.

Εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης για τα fake news

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ θα εκδίδει εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης για τα fake news, το οποίο θα συνοδεύει το τακτικό επιδημιολογικό δελτίο του Οργανισμού. Το δελτίο αυτό θα είναι διαθέσιμο σε επαγγελματίες υγείας, δημοσιογράφους, φαρμακοποιούς, γιατρούς, αλλά και στους πολίτες, ώστε όλοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε έγκυρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να ενισχύσει τη διαφάνεια, να προστατεύσει το δημόσιο διάλογο και να προωθήσει την υγειονομική παιδεία του πληθυσμού.

«Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας βιώνουμε μια νέα πανδημία – την πανδημία των fake news. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, συχνά μπερδεμένος, και δυσκολεύεται να ξεχωρίσει την αλήθεια από την ψευδή πληροφορία. Είναι καθήκον μας να αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και να στηρίζουμε τον πολίτη με αξιόπιστη ενημέρωση», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Αγαπηδάκη.