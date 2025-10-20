ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 νέοι διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας η ορκωμοσία 158 επιτυχόντων της προκήρυξης 5Κ/2023 ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, παρουσία του υπουργού Υγείας.

Μετά την τελετή, ο Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Πριν από όλα, θα ήθελα να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή γιατί εχθές ένας δικός μας άνθρωπος (διασώστης) έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Είναι όμως μια ευκαιρία να αναλογιστούμε ότι η δουλειά που κάνετε είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες δουλειές που μπορεί να έχει κάποιος σε μια οργανωμένη κοινωνία.

Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους όσους ορκίστηκαν σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να γίνεσαι διασώστης του ΕΚΑΒ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ότι δεν υπάρχει τίποτα που περνάει από το χέρι μας και δεν κάνουμε για να ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ το οποίο πιστεύουμε απολύτως, εμπιστευόμαστε απολύτως και είμαι υπερήφανος γιατί επί της θητείας μας έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα, όπως η σημερινή ορκωμοσία 158 νέων διασωστών.

Με τον κύριο Πρόεδρο, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά μέτρων με στόχο την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ τόσο για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, όσο και για την οργανωτική του διάρθρωση, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει και ο οργανισμός αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Πιστεύω ότι πραγματικά του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε να παρουσιάσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα του ΕΚΑΒ».

Και ο υφυπουργός, Μάριος Θεμιστοκλέους, σημείωσε: «Από σήμερα όλες και όλοι φέρετε την ιδιότητα του διασώστη του ΕΚΑΒ. Και αυτό όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν αποτελεί έναν απλό χαρακτηρισμό ή μια επαγγελματική ιδιότητα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο: Μια φιλοσοφία προσφοράς και μια στάση ζωής. Γιατί, σε τελική ανάλυση, αυτό είναι το ΕΚΑΒ για την κοινωνία μας. Ένα ισχυρό αποτύπωμα προσφοράς, αρωγής, προστασίας σε μια δύσκολη στιγμή.

Σήμερα το ΕΚΑΒ ενισχύεται. Εκσυγχρονίζεται και αλλάζει. Ενδυναμώνεται με καταρτισμένο προσωπικό. Υλοποιεί ένα ευρύτατο εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του στόλου του και υιοθετεί και εφαρμόζει, πλέον, τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα εκπαίδευσης. Για το υπουργείο Υγείας το ΕΚΑΒ αποτελεί προτεραιότητα. Επειδή είναι ένας ισχυρός πυλώνας κοινωνικής συνοχής, μιας Πολιτείας που ξέρει και μπορεί να στέκεται στο πλευρό του πολίτη της την κρίσιμη στιγμή».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, είπε: «Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Εντάσσεστε στην οικογένεια του ΕΚΑΒ σε μία περίοδο που το υπουργείο Υγείας πραγματικά ενδιαφέρεται για τα προβλήματά σας και προσπαθεί να βρει λύσεις. Και πιο έμπρακτη, νομίζω, απόδειξη για αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ. Διότι η ψυχή κάθε οργανισμού είναι οι άνθρωποι που το υπηρετούν.

Έτσι, λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε προκηρύξει 538 θέσεις μόνιμου προσωπικού, μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν ενταχθεί στην οικογένεια του ΕΚΑΒ 426 άτομα επικουρικό προσωπικό εκ των οποίων οι 329 είναι πληρώματα ασθενοφόρων. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κενά δεν συνεχίζουν να υπάρχουν και ότι δεν υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις και τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Εντός του μήνα θα βγει μία απόφαση για επιπλέον επικουρικό προσωπικό σε όλους τους τομείς που έχουν ανάγκη και που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι στη λίστα των επικουρικών.

Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά για τον καθημερινό αγώνα που δίνετε με ενσυναίσθηση, με αγάπη και τιμή προς τον άνθρωπο».

Με τη σειρά του, ο διοικητής του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, ανέφερε: «Το ΕΚΑΒ φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια από την ίδρυσή του, τέσσερις δεκαετίες αδιάλειπτης προσφοράς, στην πρώτη γραμμή της επείγουσας φροντίδας υγείας. Σαράντα χρόνια κατά τα οποία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ως συνώνυμο της άμεσης ανταπόκρισης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Σήμερα, είναι μια ιστορική μέρα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια το ΕΚΑΒ αποκτά και πάλι νέο αίμα, νέα δύναμη, νέα πνοή, 158 διασώστες εντάσσονται σήμερα και επίσημα στην οικογένειά μας, στην οικογένεια εκείνων που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, εκεί που δοκιμάζεται η ανθρώπινη αντοχή, η ψυχραιμία και το ήθος.

Αγαπητοί νέοι συνάδελφοι, σήμερα δεν ξεκινά απλώς μια επαγγελματική νέα πορεία, ξεκινά ένα ταξίδι ζωής. Ένα ταξίδι δύσκολο, απαιτητικό, το οποίο χρειάζεται ανιδιοτέλεια, ήθος και αυταπάρνηση. Σας περιμένει μια αποστολή που δεν μετριέται σε ώρες υπηρεσίας, αλλά σε στιγμές. Στιγμές που σώζετε μια ζωή, που δίνετε ελπίδα, που αγγίζετε έναν άνθρωπο με σεβασμό και δύναμη. Από σήμερα γίνεστε κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας ανθρώπων, που έμαθαν να υπηρετούν τη ζωή με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Γίνεστε η φωνή της ψυχραιμίας, τη στιγμή του πανικού. Το χέρι της στήριξης, σε στιγμές φόβου. Το πρόσωπο της ελπίδας, για εκείνους που δοκιμάζονται. Να θυμάστε ότι κάθε φορά που ο ασύρματος θα χτυπά, κάθε φορά που θα ακούτε τη σειρήνα, δεν είναι απλώς ένα περιστατικό, είναι μια ζωή που περιμένει εσάς. Και εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η κοινωνία εμπιστεύεται σε σας το πολυτιμότερο αγαθό της, αυτό της ζωής.

Εμείς, η διοίκηση του ΕΚΑΒ σάς καλωσορίζουμε με χαρά και υπερηφάνεια, δεσμευόμαστε ωστόσο να στηρίξουμε το έργο σας, να σας προσφέρουμε τα μέσα, την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που χρειάζεστε για να σταθείτε δυνατοί, αποτελεσματικοί και ασφαλείς».

Τέλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, σημείωσε: «Σήμερα είναι δύσκολες οι στιγμές. Γιατί δυστυχώς η οικογένεια του ΕΚΑΒ έχασε έναν συνάδελφο εν ώρα υπηρεσίας. Οι διασώστες δίνουν καθημερινή μάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θα έχετε και ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές στον εργασιακό σας βίο. Θα σώζετε ανθρώπους και θα πηγαίνετε σπίτι και θα λέτε “έσωσα έναν άνθρωπο”, αλλά θα χάνονται και άνθρωποι κατά τη διάρκεια της διάσωσης αυτής και θα πηγαίνετε σπίτι με ανάμεικτα συναισθήματα. Άρα, καλή δύναμη στο έργο σας. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ’ όλα και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνάδελφου. Θα τον θυμόμαστε για πάντα».