Το φως της Ιπποκρατικής παράδοσης φωτίζει τη νέα γενιά ιατρών

Σε μια λαμπρή και συγκινητική τελετή, στον ιερό χώρο του Ασκληπιείου της Κω —γενέτειρα της Ιατρικής και πατρίδα του Ιπποκράτη — πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αριστούχων ιατρών από ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια Ιατρικών Σχολών, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας (Ιπποκρατικό Σχολείο, Συμπόσιο, Ορκωμοσία).

Η εκδήλωση, παρουσία κορυφαίων θεσμικών, επιστημονικών και ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων, ανέδειξε τη διαχρονική σύνδεση της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης με τις αξίες και τις αρχές της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας, υπενθυμίζοντας πως η ηθική, η γνώση και η αφοσίωση στον άνθρωπο παραμένουν ο πυρήνας του ιατρικού λειτουργήματος.

Την τελετή διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, ο Δήμος Κω, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Κω, υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με την Aegean να αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό Αερομεταφορών. Η απόδοση του όρκου του Ιπποκράτη στο Ασκληπιείο της Κω για πρώτη φορά μεταδόθηκε ζωντανά, παγκοσμίως, μετά από άδεια της εφορίας Αρχαιοτήτων, η οποία υποστήριξε την εκδήλωση όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Η φετινή Ιπποκρατική Εβδομάδα με το Ιπποκρατικό Σχολείο, με σταθμούς την Αθήνα, τη Λάρισα και την Κω, συγκέντρωσε 40 φοιτητές και καθηγητές από 15 Ιατρικές Σχολές πανεπιστημίων της Ελλάδας, Αμερικής, Αργεντινής, Καναδά, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Ομάν, Τυνησίας, Κύπρου και Ινδίας, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του θεσμού. Το Ιπποκρατικό Σχολείο τελούσε υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ με πρόεδρο τον Καθηγητή Ν. Αρκαδόπουλο & Θεσσαλίας με τον κ. Α. Ζιμπή, έχοντας συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα αντίστοιχα πανεπιστήμια.

Ο Δρ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στην ορκωμοσία των αριστούχων ιατρών στο Ασκληπιείο της Κω, τονίζοντας πως «η τελετή αυτή αποτελεί έναν ύμνο στην αριστεία, τη γνώση και την ηθική, αξίες που θεμελίωσε ο Ιπποκράτης και που εξακολουθούν να καθοδηγούν τη σύγχρονη ιατρική».

Ο κ. Πατούλης δήλωσε ακόμη ότι ο θεσμός, τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει από το 2011, συμβάλλει καθοριστικά στη διάδοση της Ιπποκρατικής Ιδέας και της ιατρικής αριστείας διεθνώς, δεσμευόμενος να συνεχίσει την προώθηση του έργου και της παρακαταθήκης του Ιπποκράτη στις επόμενες γενιές ιατρών.

Η Ιπποκρατική Εβδομάδα συνεχίστηκε με διήμερο επιστημονικό Συμπόσιο, στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, όπου συμμετείχαν, Πρόεδροι των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος, από την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και πολλοί διεθνούς εμβέλειας ομιλητές..

Χαιρετισμό στην τελετή απηύθυναν κατά τη διάρκεια της τελετής ο Δήμαρχος της Κω, κ. Θεοδόσης Νικηταράς και ο τ. Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, Καθηγητής Στέφανος Γερουλάνος, ενώ τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας κ. Νικόλαος Παπαντωνίου, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων, πως η Ιπποκρατική Εβδομάδα αποτελεί για εμάς «διαβατήριο» εξωστρέφειας και αναγνώρισης των Ιπποκρατικών Ιδεών στα πέρατα της γης. Ολοκληρώνεται κάθε χρόνο, εδώ στην Κω, στον τόπο που γεννήθηκε ο Πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, για να μας θυμίζει πάντοτε πως η ιατρική, πέρα από επιστήμη αποτελεί δάδα ηθικής, φιλοσοφίας, ανθρωπιάς και δεοντολογίας. Η συμμετοχή φέτος ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά τόσο σε αριθμό Ιατρών που Ορκίστηκαν στο Ασκληπιείο, όσο και σε αριθμό συμμετεχόντων από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η απευθείας αναπαράσταση της Απόδοσης του Όρκου αποτέλεσε παγκόσμιο γεγονός που θα φτάσει στα πέρατα της οικουμένης, ως πανανθρώπινο μήνυμα. Η τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου έγινε στην αρχαία ελληνική γλώσσα από τον κ. Μηνά Χατζηαντωνίου, ενώ παράλληλα υπήρξε και απόδοση στην αγγλική γλώσσα από την Λέκτορα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου κα Βικτωρία Πολυδώρου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου αναφορικά με την Ιπποκρατική Εβδομάδα, με τους αρίστους φοιτητές από ξένα πανεπιστήμια να παρακολουθούν σημαντικές ομιλίες από την ελληνική επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ.κ Ναθαναήλ, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γ. Νικητιάδης, η Έπαρχος της Κω, κα Κ. Σβύνου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο, ο Δήμαρχος της Κω, κ. Θ. Νικηταράς, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, κ. Γ. Πατούλης, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κω, κα Κ. Γαβαλά, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου κ. Γ. Αποστολάτος, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σ. Κίντζιος, ο Σοφολογιότατος Ιμάμης Κω, Ι. Τράμπα, ενώ μήνυμα απέστειλαν ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Β. Υψηλάντης, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Ε. Κόνσολας, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γ. Σιάσος, καθώς και οι Πρόεδροι των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων από την Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλίας, Κύπρου και Γερμανίας.

Παρόντες ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, οι Αντιπρόεδροι κ. Κ. Πάντος και Κ. Κουσκούκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Α. Πολυδώρου, ενώ από το ΔΙΙΚΩ, ο Πρόεδρος κ. Ν. Παπαντωνίου, οι Αντιπρόεδροι κ. Σ. Γερουλάνος και κ. Ν. Μανούσης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γ. Τάλλαρος, ο οποίος παρουσίασε την ιστορία της απόδοσης του όρκου στο Ασκληπιείο της Κω και ο ταμίας Φ. Καλλούδης. Επίσης το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν, ακαδημαϊκοί και πρόεδροι των ιατρικών σχολών της Ελλάδος και του εξωτερικού, πρόεδροι ιατρικών συλλόγων της Ελλάδος, πρόεδροι ελληνικών και κυπρίων ιατρικών συλλόγων της διασποράς, καθηγητές και εκπρόσωποι από το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, της Κύπρου, από Αργεντινή, από την Αμερική και άλλα μέρη του πλανήτη.

Η ολοκλήρωση της Ιπποκρατικής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε με τον αγώνα δρόμου προς τιμήν του Ιπποκράτη, με τη συνεργασία των Special Olympics, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, του Διεθνούς Ιπποκρατικού Ιδρύματος της Κω και Δημοτικών Σχολείων της Κω.