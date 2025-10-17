ΕΟΜ: 15.000 νέοι δωρητές οργάνων σε 10 ημέρες

Ενημερωτικό μήνυμα για τη δωρεά οργάνων και ιστών με το οποίο, όποιος επιθυμούσε, μπορούσε να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, απέστειλε σταδιακά από τις 3 Οκτωβρίου σε 3,5 εκατ. πολίτες που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση η ΗΔΙΚΑ.

Επρόκειτο για πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ενέργεια που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΜ, τα αποτελέσματα της δράσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

Μέσα σε 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr . Η συνήθης επισκεψιμότητα ενός 10ημέρου στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ είναι περί τις 5.000 επισκέψεις.

Μέσα σε αυτό το 10ήμερο εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων. Οι συνήθεις εγγραφές ενός δεκαημέρου είναι περί τις 200.

Το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, από το τέλος του 2018 που συστάθηκε (N.4512/2018) μέχρι μία ημέρα πριν την έναρξη της ενημέρωσης από την ΗΔΙΚΑ, αριθμούσε 35.000 εγγεγραμμένους δωρητές οργάνων. Σήμερα, με την εν λόγω δράση αριθμεί 50.000 δωρητές, αύξηση της τάξεως του 42% μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και την ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση της δράσης.

