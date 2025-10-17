Καρκίνος του μαστού: Φωταγώγηση του δημαρχείου Αθηνών και του «Δρομέα» σε ροζ χρώμα

Η Αθήνα «ντύνεται» στα ροζ για να στείλει το πιο δυνατό μήνυμα ζωής.

Με αφορμή τον «Μήνα Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού», ο δήμος Αθηναίων φωτίζει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 20:00 το δημαρχείο της πόλης σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Επιπλέον, φωταγωγεί τον «Δρομέα» του διάσημου γλύπτη Κώστα Βαρώτσου σε συνεργασία με την Estée Lauder Hellas έως τις 10 Νοεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται ένα ευρύ δίκτυο δωρεάν δράσεων με μαστογραφικούς και γυναικολογικούς ελέγχους στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία και στην πλατεία Κοτζιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλες τις γυναίκες – ακόμη και σε όσες βρίσκονται εκτός συστήματος Yγείας – να έχουν πρόσβαση στην πρόληψη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά: «Συμμετέχουμε ενεργά σε μία προσπάθεια που εστιάζει στο πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, φωτίζοντας το δημαρχείο της Αθήνας και τον Δρομέα, το διάσημο έργο του Κώστα Βαρώτσου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Γι’ αυτό, φροντίζουμε, μέσα από τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία μας και σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα, να προσθέτουμε διαρκώς νέες δωρεάν δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, ώστε καμία γυναίκα να μη μένει χωρίς πρόσβαση σε ιατρικό έλεγχο.

Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και υποχρέωση προς τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε. Και η Αθήνα μας θέλει όλες και όλους υγιείς, ενημερωμένους και ενεργούς».

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Ειδικότερα, με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα φωτίζεται ροζ… Η πρόληψη ταξιδεύει παντού», η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), θα φωταγωγήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 20:00, το δημαρχιακό μέγαρο Αθηνών με ροζ χρώμα.

Θα μιλήσουν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο πρόεδρος της Ε.Α.Ε, Ευάγγελος Φιλόπουλος. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του δήμου Αθηναίων. Ταυτόχρονα, στην πλατεία Κοτζιά θα λειτουργεί ενημερωτικό σταντ της Ε.Α.Ε.

Πανελλαδικά, την ίδια ημέρα και ώρα, η δράση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) κορυφώνεται με την ταυτόχρονη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων σε 17 επιπλέον πόλεις.

Ο «Δρομέας» στο παγκόσμιο δίκτυο μνημείων που «ντύνονται» ροζ

Ο δήμος Αθηναίων στηρίζει για ακόμα μία χρονιά την ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, φωτίζοντας με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα τον εμβληματικό «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, σε συνεργασία με την Estée Lauder Hellas, μεταδίδοντας μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε κάθε γυναίκα.

Η φωταγώγηση του Δρομέα θα παραμείνει έως τις 10 Νοεμβρίου, ημέρα του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα συμβολικό σημείο για τους δρομείς που περνούν μπροστά του λίγο πριν τον τερματισμό τους.

Κινητός μαστογράφος στην πλατεία Κοτζιά

Με ένα συμπεριληπτικό κάλεσμα για πρόληψη σε γυναίκες που δεν έχουν την ευχέρεια να εξεταστούν, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δράσεων του δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, κινητός μαστογράφος θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά με στόχο να προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες από τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Ριτσώνας.

Την κινητοποίησή τους ανέλαβε ο παγκοσμίου δράσης Οργανισμός Ιατρικής Αρωγής, SAMS Ελλάς και η μεταφορά τους θα πραγματοποιηθεί με παρεχόμενο πούλμαν της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων.

Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας του δήμου Αθηναίων διοργανώνει δράση μαστολογικού ελέγχου με την πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφιών. Αφορά γυναίκες 40 – 69 ετών, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την τελευταία τους μαστογραφία, δε νοσούν ήδη από καρκίνο και δεν βρίσκονται σε ημέρες περιόδου. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την ημέρα της εξέτασης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

Ο έλεγχος που είναι ψηφιακός και εποπτευόμενος από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», πραγματοποιείται στο ομώνυμο κτίριο στη διεύθυνση Τίρυνθος 2, στα Άνω Πατήσια και δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Απαραίτητα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ ή άλλος αριθμός ασφάλισης (έστω και προσωρινός) και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να εξεταστούν κατά τις ώρες: 09:00 – 14:00, στις εξής ημερομηνίες:

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Για ραντεβού, μπορείτε να καλείτε: 2102015510 (εσωτ. 119 – 120) – 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (καθημερινές 08:30 – 14:00).

Τετραήμερος ολοκληρωμένος γυναικολογικός έλεγχος

Παράλληλα, στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων θα διεξαχθεί τετραήμερος ολοκληρωμένος γυναικολογικός έλεγχος, που περιλαμβάνει εξέταση μαστού από μαστολόγο γιατρό των Ιατρείων, γυναικολογική εξέταση από τους γυναικολόγους των Ιατρείων και συμβουλευτική αυτοεξέτασης μαστού από μαίες.

Οι εξετάσεις διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

4ο Δημοτικό Ιατρείο (Κολωνός): 23/10 & 30/10/2025, 10:00 – 14:00

5 Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (Άνω Πατήσια): 22/10/2025, 10:00 – 14:00

6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (Κυψέλη): 24/10/2025, 11:00 – 15:00

Για ραντεβού επικοινωνείτε με τις γραμματείες των αντίστοιχων Δημοτικών Ιατρείων: