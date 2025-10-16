Νέα μονάδα παραγωγής από τη Samaras S.A. – Medical Gas Systems

Επέκταση της μονάδας παραγωγής της, στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, στην βιομηχανική περιοχή της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, πλησίον του τωρινού εργοστασίου της ανακοίνωσε η G. Samaras – Medical Gas Systems.

Με τις νέες αυτές εγκαταστάσεις η G. Samaras θα μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες παραγωγής της, ισχυροποιώντας έτσι ακόμα περισσότερο την θέση της εντός των συνόρων και συμβάλλοντας στη βιομηχανική ανάπτυξη της. Η νέα μονάδα έκτασης 3.900 m², το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης θα αποτελέσει μια νέας επένδυσης της τάξεως των 3,5 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου η εταιρεία προσδοκά πως θα καταφέρει δυνητικά να διπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα μέσα στο 2025. Επίσης, η εταιρεία ολοκλήρωσε την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 1.300.000€, σχετικά με την αγορά νέου εξοπλισμού ο οποίος θα βοηθήσει το προσωπικό στο να αυξήσει τα επίπεδα αποτελεσματικότητας του ακόμα περισσότερο.

Στόχος της εταιρείας είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομία της πόλης της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και η ενίσχυση των εξαγωγών της. Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας προβλέπεται πως θα είναι έτοιμες προς χρήση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η εταιρεία G. Samaras δραστηριοποιείται στον κλάδο των συστημάτων ιατρικών αερίων από το 1968. Η καθετοποιημένη παραγωγή της στεγάζεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της έκτασης 4000 m² στη ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης, ενώ η εταιρεία διατηρεί και υποκαταστήματα σε Αθήνα 400μ2 (Κατεχάκη 61Α) και Γερμανία. Διαθέτει ένα μερίδιο της τάξης άνω του 87% της ελληνικής αγοράς, ενώ εξάγει το 90% των προϊόντων της σε περισσότερες από 85 χώρες στον κόσμο, ενώ έχει εξοπλίσει πάνω από 500 νοσοκομεία διεθνώς με ιδιαίτερες ιατροτεχνολογικές απαιτήσεις.

Υλοποιεί 350–500 έργα ετησίως, με πάνω από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επενδύει 300.000 € ετησίως σε Έρευνα & Ανάπτυξη σε συνεργασία με ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ ενώ ο παρεχόμενος εξοπλισμός των νοσοκομείων, με τις γεννήτριες παραγωγής οξυγόνου που χρησιμοποιούν την PSA τεχνολογία έχουν σαν αποτέλεσμα το να έχει καταφέρει σήμερα να εξοικονομεί το Ελληνικό δημόσιο πάνω από 15.000.000€ ετησίως.