Πώς τα νεκρά δελφίνια που ξεβράζονται στη Φλόριντα θα μπορούσαν να σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Τα νεκρά δελφίνια που ξεβράζονται στην ανατολική ακτή της Φλόριντα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα για την αιτία της νόσου Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο, σύμφωνα με ερευνητές.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Communications Biology εξέτασε τους εγκεφάλους είκοσι ρινοδέλφινων που είχαν ξεβραστεί κατά μήκος της λιμνοθάλασσας του ποταμού Ινδού, στην Ατλαντική ακτή της Φλόριντα, την περίοδο μεταξύ 2010 και 2019.

Τα εννέα από τα δελφίνια που ξεβράστηκαν στην ακτή το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου είχαν περίπου 3.000 φορές υψηλότερα επίπεδα μιας τοξίνης του εγκεφάλου που ονομάζεται 2,4-DAB, σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής Miller του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Hubbs-SeaWorld.

Η 2,4-DAB, η οποία έχει τα ίδια γενετικά συστατικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ, προκαλεί τρόμο και σπασμούς στα ζώα.

«Τα δελφίνια είναι συνήθως φύλακες της έκθεσης σε τοξίνες. Είναι ένα είδος ειδικού θαλάσσιου θηλαστικού επειδή ο εγκέφαλός τους είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανεπτυγμένος», εξήγησε ο Δρ Ντέιβιντ Α. Ντέιβις, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Σύμφωνα με την μελέτη, υπάρχει πιθανή σύνδεση μεταξύ των τοξικών ανθίσεων των φυκιών, οι οποίες προκαλούνται από την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών κατά τους θερμότερους μήνες, και του αντίκτυπού τους στα δελφίνια και στην ευρύτερη θαλάσσια ζωή.

Η λιμνοθάλασσα του ποταμού Ινδού βρίσκεται λιγότερο από 200 μίλια από την κομητεία Miami-Dade, η οποία είχε την υψηλότερη συγκέντρωση ηλικιωμένων με Αλτσχάιμερ στην Αμερική πέρυσι.

Οι τοξίνες συσσωρεύονται στα δελφίνια, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, με παρόμοιο τρόπο με τους ανθρώπους όταν καταναλώνουν τροφή από νερά όπου υπάρχει άνθιση φυκιών.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε στην εργασία είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι τοξίνες είναι η μόνη αιτία της νόσου Αλτσχάιμερ», δήλωσε ο Ντέιβις. «Πιστεύουμε ότι πιθανότατα δεν είναι καλό για άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ να εκτίθενται σε αυτές τις τοξίνες».

Με πληροφορίες από Sunday Times