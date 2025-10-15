Αμάντα Ψυρρή: «Το νέο ογκολογικό κέντρο, δεν είναι ένας χώρος θεραπείας, αλλά τόπος όπου η επιστήμη συναντά την ελπίδα»

Το νέο Ογκολογικό Κέντρο της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Αττικόν» εγκαινιάστηκε ως ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα. Δεν είναι απλώς ένας χώρος θεραπείας, αλλά ένας τόπος όπου η επιστήμη συναντά την ελπίδα και η φροντίδα προσφέρεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια σε κάθε ασθενή.

Η διευθύντρια της Κλινικής και καθηγήτρια Ογκολογίας, Αμάντα Ψυρρή, μιλώντας κατά την τελετή, ανέφερε πως όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από δέκα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Yale, είχε έναν σκοπό: να προσφέρει στους Έλληνες ασθενείς ό,τι καλύτερο είχε διδαχθεί και να φέρει πίσω το πνεύμα συνεργασίας και αριστείας της διεθνούς ιατρικής κοινότητας. «Μπορείς να επιτύχεις οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι, αρκεί να πιστέψεις σε αυτό», είπε, θυμούμενη τα λόγια του δασκάλου της.

Η κ. Ψυρρή εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο δωρητή, κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, χάρη στον οποίο το όραμα του Κέντρου έγινε πραγματικότητα. «Χάρη σε εσάς, κύριε Μαρτίνο, χιλιάδες ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που αξίζουν — εδώ, στον τόπο τους», τόνισε.

Βοήθεια σε πάνω από 20.000 ασθενείς τον χρόνο

Η ογκολογική μονάδα, που κατασκευάστηκε χάρη σε δωρεά της ΑΜΚΕ «Αιγέας» του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και είναι η πρώτη που φιλοξενείται σε ξεχωριστό κτήριο σε δημόσιο νοσοκομείο, καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 31 θέσεις θεραπείας, έναντι οκτώ που είχε μέχρι πρότινος.

Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς ανά έτος, 41% περισσότερους σε σύγκριση με το 2019, καθιστώντας το «Αττικό» ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο.

Η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική είναι ήδη η μεγαλύτερη της χώρας, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και πρωτοποριακές δομές όπως η πρώτη Κλινική Επιζώντων και το πρώτο Ογκολογικό Συμβούλιο Εξατομικευμένης Ιατρικής στην Ελλάδα. Παράλληλα, προχωρά στη διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου και σε συνεργασία με το Northwestern University του Σικάγου.

«Η επένδυση στους ανθρώπους της υγείας είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στο μέλλον», σημείωσε η διευθύντρια, αναφερόμενη στη σημασία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους συνεργάτες, τους φοιτητές και την οικογένειά της για τη στήριξη, τονίζοντας ότι το νέο Ογκολογικό Κέντρο είναι «ένα όραμα πίστης, γνώσης και ανθρωπιάς που έγινε πραγματικότητα».