Η δύναμη της πρόληψης στο AVENUE Mall – Μια δράση ζωής με το «Άλμα Ζωής»

Με το μήνυμα «Η πρόληψη είναι το κλειδί για όλα όσα αγαπάς», το AVENUE Mall ενώνει τις δυνάμεις του με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε μια δράση αφιερωμένη στη γυναίκα, τη ζωή και την πρόληψη.

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, οι εθελόντριες του «Άλμα Ζωής» θα βρίσκονται στον χώρο του AVENUE Mall, για να ενημερώσουν, να μοιραστούν εμπειρίες και – πάνω απ’ όλα – να μεταδώσουν ελπίδα. Μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, θα υπενθυμίσουν πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτή τη διαδρομή.

Σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, το AVENUE Mall γίνεται τόπος ενημέρωσης, στήριξης και ενδυνάμωσης, αγκαλιάζοντας κάθε γυναίκα – κόρη, μητέρα, φίλη, σύντροφο, επαγγελματία – που φροντίζει τους άλλους και συχνά ξεχνά να φροντίσει τον εαυτό της. Η πρωτοβουλία αυτή υπενθυμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι φόβος, αλλά πράξη θάρρους και αγάπης, μια επιλογή που επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να συνεχίζει να δημιουργεί, να ονειρεύεται και να ζει με πληρότητα.