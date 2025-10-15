Συμφωνία MSD – ΒΙΑΝΕΞ για το εμβόλιο κατά του ιού HPV

Την συν-προώθηση του εμβολίου Gardasil 9® για την προστασία του πληθυσμού από τον ιό HPV υπέγραψαν η MSD Ελλάδος και ο όμιλος ΒΙΑΝΕΞ.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας τους, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 16 Οκτωβρίου 2025, ο όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προωθεί από κοινού το Gardasil 9® με την MSD, διευρύνοντας την ενημέρωση των ιατρών και των φαρμακοποιών. Η MSD παραμένει ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος Gardasil 9®, διατηρώντας την ευθύνη κυκλοφορίας του σε όλα τα κανάλια διανομής και συνεχίζοντας την επιστημονική ενημέρωση σε παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους. Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ αναλαμβάνει την ευθύνη επιστημονικής ενημέρωσης σε γυναικολόγους και η ΒΙΑΝ –θυγατρική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ- αναλαμβάνει να επικοινωνήσει περαιτέρω τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του HPV στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Δ. Γιαννακόπουλος: Η ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών για τα οφέλη του εμβολιασμού είναι υπόθεση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία

Σχολιάζοντας τη νέα επιχειρηματική συμφωνία, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επεσήμανε ότι η ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών για τα οφέλη του εμβολιασμού είναι υπόθεση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Από την πλευρά της, η Agata Jakoncic, διευθύνουσα σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας ανέφερε ότι η διεύρυνση της συνεργασίας αυτής με στόχο την πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στην ιδιωτική αγορά θα συμβάλει στην περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας και θα προσφέρει πρόσθετη αξία στην ελληνική οικονομία.

