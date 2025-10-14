Θετικά τα αποτελέσματα 6μήνου του 2025 του Ιατρικού Αθηνών

Στα €142.803 ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ιατρικού Αθηνών κατά το πρώτο 6μηνο του 2025, μια οριακή αύξηση κατά 0,76% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Συγκεκριμένα, τα οικονομικά μεγέθη του Ιατρικού Αθηνών όπως δημοσιεύθηκαν καταγράφουν κύκλο εργασιών για το πρώτο 6ηνο του 2025 στα €142.803 χιλ., έναντι €141.730 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,76%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €17.105, μειωμένα κατά 31,59%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2024, το οποίο ανήλθε σε €25.005.

Ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1.212, έναντι €7.741 το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 84,34%, τα οποία θα επανέλθουν μετά τις νέες επενδύσεις. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.515 άτομα, έναντι 3.342 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,18%.

Σε εταιρική βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €140.716 έναντι €139.560 το ίδιο διάστημα το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,83% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €12.544, μειωμένα κατά 40,54% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2024, το οποίο ανήλθε σε €21.095. Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €(1.795) έναντι €24.090 την αντίστοιχη περίοδο 2024, μειωμένα κατά 107,45%. Και τέλος ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.284 άτομα έναντι 3.230 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,67%.

Εκτεταμένο πλάνο επενδύσεων

Ο Διοίκηση σχεδίασε και υλοποίησε κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις 2024 και 2023 εκτεταμένο πλάνο επενδύσεων συνολικού ποσού 56 εκ. ευρώ σε κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και πληροφοριακά συστήματα. Αναμένει δε, εντός των επόμενων 12 μηνών, με την εξομάλυνση των επενδύσεων σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και πρωτίστως σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί, να ενισχυθεί η κερδοφορία και η χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας και του ομίλου, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα.

Επίσης, συνεχίζει να υλοποιεί ενέργειες για τη διεύρυνση της συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών, με ταυτόχρονη βελτίωση της εισπραξιμότητας των εν λόγω απαιτήσεων. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης μίας σειράς ενεργειών σχετικά με την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Μεταξύ άλλων βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως 65 εκ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού.