H ΕΥ Ελλάδος εξαγόρασε την Aqurance Α.Ε.

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY ανακοίνωσε ότι η EY Ελλάδος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Aqurance Α.Ε., κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία Veeva.

Η Aqurance, εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών, σε όλο τον κόσμο.

Η εξαγορά στοχεύει στην ενδυνάμωση των Κέντρων Αριστείας Veeva του παγκόσμιου οργανισμού της EY, επεκτείνοντας τις δυνατότητες που προσφέρει σε φαρμακευτικές και εταιρείες βιοτεχνολογίας παγκοσμίως ενώ συγχρόνως ενισχύεται η ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, με νέους επιστήμονες και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον μετασχηματισμό του χώρου της υγείας και των βιοεπιστημών.

Ο Διονύσης Νικολόπουλος, ιδρυτής και CEO της Aqurance, με αφορμή την εξαγορά επεσήμανε ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα βοηθήσει στο να καθοδηγήσουν τους πελάτες τους να πετύχουν από απρόσκοπτες μετεγκαταστάσεις πλατφορμών και δεδομένων έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε επίπεδο οργανισμού, που θα μπορούσε να φέρει περισσότερη ανάπτυξη στον χώρο της υγείας και των βιοεπιστημών.

Ενώ Γιώργος Παπαδημητρίου, διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος, σημείωσε ότι πέρα από τις επιπρόσθετες καινοτόμες τεχνολογικές δυνατότητες που φέρνει η εξαγορά, θα υποδεχθούν στην ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα, η οποία ήδη αριθμεί περισσότερους από 1.600 ανθρώπους, νέους επαγγελματίες και επιστήμονες από την Aqurance.