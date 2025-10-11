Δωρεά Οργάνων: Καμπάνια ευαισθητοποίησης από το υπουργείο Υγείας – Πάνω από 7.000 νέοι δωρητές σε μία εβδομάδα

Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων ξεκίνησε το υπουργείο Υγείας με την ομαδική αποστολή ενημερωτικών email σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ, με πάνω από 7.000 να έχουν ανταποκριθεί θετικά.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε η ομαδική αποστολή ενημερωτικών email το οποίο περιέχει σύνδεσμο (link) όπου, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν για να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Συμπαγών Οργάνων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, πρόκειται για τη μαζικότερη ενέργεια ενημέρωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για τη Δωρεά Οργάνων.

236 δωρεές το 2024

Επισημαίνεται ότι το 2024 οι δωρεές οργάνων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 236. Σημειώθηκε ρεκόρ σε μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες, ρεκόρ δωρεών νεφρού και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων νεφρού από ζώντα δότη.

Ενώ, φέτος, αναμένεται νέο ρεκόρ αφού ήδη 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς (έναντι 238 το 2024).

Πάνω από 7.000 νέοι δωρητές

Περισσότεροι από 7.000 συμπολίτες έχουν αποδεχθεί να γίνουν δότες, έναντι περίπου 2.000 ετησίως τα παλαιότερα χρόνια. Λίγα δευτερόλεπτα για να στείλουμε το απαντητικό email, μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» εορτάζεται σήμερα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και στην Ελλάδα με κεντρικό μήνυμα «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη Ζωή».