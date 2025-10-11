Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία και την Παραβατικότητα των Νέων στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο

Μια σημαντική εκδήλωση έλαβε χώρα στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, Υπό της αιγίδα της πρέσβειρας Σοφίας Γραμματά, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών – Communaute Hellenique Bruxelles, το Connect Brussels και την ΑΜΚΕ IASIS.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, καθηγητής Νευρολογίας του ULB Νικόλας Μαυρουδάκης, ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος καθώς και η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη εστίασαν στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με απώλεια μνήμης καθώς και οι οικείοι τους αλλά και στο συνεχώς αυξητικό φαινόμενο της παραβατικότητας των νέων, στα αίτια που το προκαλούν αλλά και πως μπορεί αυτό να αντιμετωπισθεί,

Ανοίγοντας την όμορφη εκδήλωση η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός να φιλοξενεί η Πρεσβεία μια επιστημονική συζήτηση που αφορά τις δύο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού μας που είναι οι ηλικιωμένοι και οι νέοι ενώ, εξέφρασε την ικανοποίησή της αλλά και την υπερηφάνεια της για τα επιτεύγματα των Ελλήνων του Βελγίου που εκπροσωπήθηκαν από τον καθηγητή Μαυρουδάκη και την ελληνική επιστημονική κοινότητα γενικότερα η οποία σε κάθε ευκαιρία δίνει το καλό παράδειγμα διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, Φίλιππος Κοτσαρίδης, στο χαιρετισμό του τόνισε τη σημαντική διασύνδεση μεταξύ ψυχικής και σωματική υγείας επισημαίνοντας ότι είναι ουσιαστικό συστατικό για τη συνολική ευεξία του κάθε ανθρώπου. «Η ψυχική υγεία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους» όπως είπε. Στόχος της εκδήλωσης είναι όπως είπε η ενημέρωση και ο αποστιγματισμός της νόσου, η ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτικής ώστε να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στη φροντίδα και τις υπηρεσίες υγείας αλλά και να καταστεί η ψυχική υγεία παγκόσμια προτεραιότητα δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού. Τέλος, τόνισε την αναγκαιότητα μιας παγκόσμιας πλατφόρμας στην οποία θα μπορούν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, πολιτεία, ασθενείς, οργανισμοί κ.λπ. να επικοινωνούν ανταλλάσσοντας ιδέες και γνώση.

Ο γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ IASIS, Νίκος Μπαλτάς στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η ψυχική υγεία δεν είναι ένα project είναι ζήτημα ζωής και στην IASIS δίνουν όλοι καθημερινό αγώνα για την ευημερία των ατόμων που έχουν ανάγκη γιατί όπως τόνισε «Κανένας συμπολίτης μας δεν πρέπει να μένει πίσω. Είναι ένας αγώνας που προσπαθούμε να κατακτήσουμε και δράσεις σαν την σημερινή βοηθούν για ένα καλύτερο αύριο για όλους». Το να συζητήσουμε χωρίς ταμπού είναι η αρχή για μια καλύτερη κοινωνία, σημείωσε ο κ. Μπαλτάς.

Ο καθηγητής Νευρολογίας του ULB – Université Libre de Bruxelles, Nικόλας Μαυρουδάκης ανέλυσε τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις γύρω από τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, με έμφαση στη νόσο Alzheimer, η οποία σήμερα επηρεάζει περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και ο Μεταπτυχιακός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης του IASIS Greece Δρ. Στέφανος Αλεβίζος ο οποίος παρουσίασε το έργο της ΑΜΚΕ IASIS και της Connect Brussels.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Νικόλας Μαυρουδάκης, στην ομιλία του με θέμα: Dementias: pathological mechanisms, impact on mental health, treatments, παρουσίασε τα παθολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση της μνήμης και των λειτουργιών της σκέψης οδηγεί συνήθως σε σημαντική απώλεια αυτονομίας μέσα σε 3 έως 9 χρόνια από τη διάγνωση. Αναφερόμενος στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης της νόσου Alzheimer, η οποία καταγράφεται στο 50–55% των περιπτώσεων άνοιας, τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή συνυπάρχει με αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις, σε ποσοστό έως και 17%.

Ο καθηγητής Μαυρουδάκης υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της διεπιστημονικής προσέγγισης στη θεραπεία και της ανάγκης για ενίσχυση της έρευνας και των δομών υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους. Ενώ, αναφέρθηκε εκτενώς στις θεραπείες οι οποίες όπως είπε στόχο τη διαχείριση των συμπτωμάτων και την επιβράδυνση της νόσου. Μίλησε επίσης για τα μονοκλωνικά αντισώματα, τις νέες θεραπείες οι οποίες όπως φαίνεται μειώνουν τις αμυλοειδείς πλάκες στον εγκέφαλο και επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, αν και η χρήση τους είναι περιορισμένη και απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση.

Τέλος, ο καθηγητής εξήγησε ότι η άνοια δεν αφορά μόνο το άτομο, αλλά αποτελεί πρόκληση δημόσιας υγείας και συλλογικής ευθύνης, ιδίως σε μια Ευρώπη που γηράσκει ραγδαία.

Στην ομιλία του ο με θέμα: SCREENS, Streets an Second Chances: Youth Delinquency and Digital Life, ο Δρ. Στέφανος Αλεβίζος (Ψυχολόγος και Μεταπτυχιακός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης του IASIS Greece) αναφέρθηκε σε έρευνα που διεξήχθη επισημαίνοντας ότι η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι οι οθόνες και οι δρόμοι αποτελούν τα δύο βασικά περιβάλλοντα όπου οι νέοι ζουν, επικοινωνούν και διαμορφώνουν την ταυτότητά τους. Το 97% των ατόμων ηλικίας 16–29 ετών στην Ευρώπη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το 88% συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα, όπως είπε, όμως, η ψηφιακή ζωή δεν είναι πάντα ασφαλής καθώς, συνδέεται με κινδύνους όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς σχέσεις και η απομόνωση. Την ίδια στιγμή, στους φυσικούς χώρους, οι αλλαγές στις ρουτίνες και στις κοινότητες διαμορφώνουν νέες μορφές παραβατικότητας των νέων, συχνά αποτέλεσμα ανάγκης για ορατότητα, αποδοχή και έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Connect Θεσσαλονίκη της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ όπως εξήγησε, αποδεικνύει ότι η παραβατικότητα των νέων δεν είναι ένα πρόβλημα προς διαχείριση, αλλά ένα κάλεσμα για ουσιαστική συμμετοχή.

Σε περισσότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, η ομάδα του Connect έχει πραγματοποιήσει 925 δράσεις κοινότητας, έχει προσεγγίσει 10.379 νέους και έχει προσφέρει 7.391 συνεδρίες στήριξης. Οι επαγγελματίες του προγράμματος βρίσκονται καθημερινά εκεί όπου κινούνται οι νέοι — στους δρόμους, στις γειτονιές, στα social media. «Με συνδυασμό street outreach και digital mentoring, το Connect χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, ενισχύει δεξιότητες και δημιουργεί ασφαλή πλαίσια για αλλαγή γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια πραγματική ιστορία επανεκκίνησης» τόνισε ο Δρ. Αλεβίζος.

Κλείνοντας, όπως είπε, το μήνυμα είναι σαφές «οι νέοι δεν είναι το πρόβλημα, είναι μέρος της λύσης. Οι οθόνες και οι δρόμοι μπορούν να γίνουν γέφυρες, όταν υπάρχει φροντίδα, συνέπεια και η πίστη ότι κάθε νέος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία».

Μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό λόγω νόσησης της με κορωνοϊό, απηύθυνε η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη, μέλος της διακομματικής ομάδας για την Ψυχική Υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η προστασία των παιδιών και των νέων από την αλόγιστη χρήση των κινητών είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της όπως όπως εξήγησε αναφερόμενη και στην πρόσφατη τροπολογία 128, για τη χρήση κινητών από ανήλικους που υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η κα Μελέτη, ως εισηγήτρια του ΕΛΚ, ανέδειξε με τις τροπολογίες της την ανάγκη να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα «ηλικιακό όριο ψηφιακής ωριμότητας», ώστε όλα τα παιδιά στην ΕΕ να έχουν κοινή και ισχυρή προστασία κατά τη χρήση του διαδικτύου, στα πρότυπα της Ελλάδας και των πολιτικών της κυβέρνησης που χαιρετίζονται ένθερμα από την Ευρώπη και αποτελούν παράδειγμα και έμπνευση για την χάραξη αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών. «Δεν μπορεί κάθε χώρα να ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες. Τα παιδιά χρειάζονται μια ενιαία ασπίδα προστασίας σε όλη την Ευρώπη» τόνισε.