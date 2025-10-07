AstraZeneca: Επιτυχής δοκιμή για το «πρωτοποριακό» φάρμακο κατά της υπέρτασης

Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου βρίσκεται ένα νέο φάρμακο της AstraZeneca για την αντιmετώπιση της αρτηριακή πίεσης, το οποίο θεωρείται από τους επιστήμονες που το ανέπτυξαν «πρωτοποριακό».

Η αγγλο-σουηδική φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ουσία baxdrostat (αποδίδεται στα ελληνικά ως «μπαξδροστάτη») πέτυχε τους στόχους της στην αντιμετώπιση της επίμονης υπέρτασης, οδηγώντας σε «εξαιρετικά σημαντική» μείωση της αρτηριακής πίεσης σε διάστημα 24 ωρών, σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν λάβει εικονικό φάρμακο (placebo).

Το νέο φάρμακο επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στις κρίσιμες πρωινές ώρες, όταν οι ασθενείς διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής.

«Αλλαγή θεραπευτικής προσέγγισης»

Ο Δρ. Μπράιαν Γουίλιαμς (University College London), κύριος ερευνητής της κλινικής δοκιμής, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πρωτοποριακά». «Μπορούμε πλέον να αλλάξουμε τη θεραπευτική μας προσέγγιση για πολλούς ασθενείς, στους οποίους η υπέρταση παραμένει ανεξέλεγκτη παρά τις τρέχουσες θεραπείες», δήλωσε.

Η Σάρον Μπαρ (Sharon Barr), εκτελεστική αντιπρόεδρος της AstraZeneca για την έρευνα και ανάπτυξη βιοφαρμακευτικών προϊόντων, δήλωσε ότι η φαρμακευτική εταιρεία προωθεί τα πορίσματά της στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και «προχωρά γρήγορα» στα άλλα υπόλοιπα προγράμματα κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων για τη χρόνια νεφρική νόσο και την πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας.

Όσον αφορά στο νέο αντιυπερτασικό, ανέφερε: «Πάρα πολλοί ασθενείς σήμερα έχουν υπέρταση που είναι δύσκολο να ελεγχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευάλωτους σε καρδιακά επεισόδια».

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο πάσχουν από υπέρταση, με περίπου τους μισούς από αυτούς στις ΗΠΑ να μην μπορούν να ελέγξουν το πρόβλημα παρά τη λήψη διάφορων θεραπειών.

Τα πλήρη δεδομένα της κλινικής δοκιμής θα παρουσιαστούν σην Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία τον Νοέμβριο.

Έγκριση πριν από το τέλος του έτους

Η AstraZeneca θα ζητήσει έγκριση για το baxdrostat πριν από το τέλος του έτους και αναμένει ότι οι ετήσιες πωλήσεις της να ξεπεράσουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

H baxdrostat είναι μία από τις κύριες φαρμακευτικές ουσίες, για τις οποίες η AstraZeneca θεωρεί ότι θα τη βοηθήσουν να πετύχει τον στόχο της για έσοδα 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030, έναντι 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Οι μετοχές της AstraZeneca, οι οποίες σημειώνουν άνοδο σχεδόν 20% φέτος, παρέμειναν αμετάβλητες κατά τις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters