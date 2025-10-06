Β. Αποστολόπουλος: «Ένα βήμα μπροστά, επενδύοντας στους ανθρώπους, τις υποδομές και την καινοτομία» 

Τεχνοκράτης, αλλά και οραματιστής, υπέρµαχος της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και πρεσβευτής πρωτοποριακών ιδεών και τάσεων, ο ∆ρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος είναι το πρόσωπο που οδηγεί τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών στο µέλλον.

Γεννήθηκε στην ΑθΗνα το 1972 και είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη, σπούδασε Management στο London School of Economics και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπι-στήµιο του Cambridge, όπου απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι επίσης ∆ιδάκτωρ Οικονοµικών της Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-µίου Αθηνών. Από το 2003 κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών, έχοντας στην ευθύνη του κρίσιµες στρατηγικές αποφάσεις.

Η πορεία του

Με έντονη παρουσία στον τοµέα της υγείας από νεαρή ηλικία, ο ∆ρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος µεγάλωσε κυριολεκτικά µέσα στα νοσοκοµεία που ίδρυσε ο πατέρας του, ∆ρ Γιώργος Β. Αποστολόπουλος. Από τα 12 του χρόνια είχε άµεση επαφή µε το επιχειρηµατικό και ιατρικό περιβάλλον, την εποχή που ιδρυόταν το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, µια πρωτοβουλία που άλλαξε τα δεδοµένα στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.

To 1996 και ενώ έκανε το µεταπτυχιακό του στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο του Cambridge, έφερε εις πέρας την εισαγωγή του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου στην τότε παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Το 1997, αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο ∆ρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος ανέλαβε την ενσωµάτωση του Απολλώνιου Θεραπευτηρίου, ενώ είχε την έµπνευση και την ευθύνη υλοποίησης του εγχειρήµατος της µετάβασης της εισηγµένης εταιρείας σε οµιλικά πρότυπα και δοµές.

Το 2002, υπό την ευθύνη του, ο Όµιλος προχώρησε στη συγχώνευση των εισηγµένων εταιρειών του και πήρε την τωρινή του µορφή. Έκτοτε αναδείχθηκε περαιτέρω σε σηµείο αναφοράς για την καινοτοµία στον κλάδο της υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Υπήρξε ο πρώτος νοσοκοµειακός φορέας στη χώρα που εισήγαγε τεχνολογίες όπως η ροµποτική χειρουργική, τα υβριδικά χειρουργεία και η τεχνητή νοηµοσύνη, µε εφαρµογές σε τοµείς όπως η ογκολογία, η αγγειοχειρουργική και η καρδιολογία.

Έχοντας δώσει από νωρίς τα διαπιστευτήριά του, το 2003 ανέλαβε από τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου να οδηγήσει τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών στο επόµενο µεγάλο κεφάλαιο της πολυετούς ιστορίας του, µε τον ίδιο να λαµβάνει πλήθος τιµητικών διακρίσεων για το έργο του. Μεταξύ των πιο προσφάτων εξ αυτών, το Βρετανικό Συµβούλιο τίµησε τον ∆ρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, το 2020, µε το πλέον σηµαντικό βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award), το οποίο απονεµήθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα, ενώ τον Μάρτιο του 2022 έλαβε το καινοτόµο βραβείο «Επιχειρηµατίας της Χρονιάς» από την EY και έναν χρόνο µετά την τιµητική διάκριση της «Εµβληµατικής Προσωπικότητας του Χρηµατιστηρίου για το 2023» στο πλαίσιο των Επιχειρηµατικών Βραβείων «ΧΡΗΜΑ 2023».

Η στρατηγική επέκτασης

Υπό τη στρατηγική του καθοδήγηση, ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών διευρύνει διαρκώς τη γεωγραφική και επιχειρηµατική του παρουσία, επενδύοντας σε συνεργασίες διεθνούς εµβέλειας. Το 2023, ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών υπέγραψε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το υπουργείο Υγείας και Πληθυσµού της Αιγύπτου, σηµατοδοτώντας την έναρξη µιας νέας σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα (PPP) και ένα µεταβατικό βήµα προόδου στη συνεργασία των χωρών στον τοµέα της υγείας.

Το 2024, ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε στη σύναψη διεθνούς συµφωνίας ενώνοντας δυνάµεις µε το κορυφαίο παγκοσµίως σε επιστήµη, εµπειρία και τεχνογνωσία ίδρυµα Imperial College Healthcare NHS Trust, ενώ την ίδια χρονιά, ως επικεφαλής της ελληνικής κοινοπραξίας για το Ελληνικό, ανακοίνωσε την υπογραφή Μνηµονίου στρατηγικής συνεργασίας µε τη θυγατρική της Lamda Development, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ, για τη δηµιουργία ενός υπερσύγχρονου και πρωτοποριακού Healthcare Park εντός της ανάπτυξης του Ελληνικού.

Παράλληλα, ο ∆ρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών (ΕΕΝΕ) επί µια δεκαετία και µέλος του Γενικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ). Επιπλέον, έχει συµµετάσχει σε διεθνή συµβούλια και οργανισµούς, όπως τα Advisory Boards του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics και του ∆ιεθνούς Κέντρου Επιχειρηµατικότητας και Management (CIBAM) του Πανεπιστηµίου του Cambridge. Είναι µέλος σε διεθνή think tanks όπως το Chatham House, Αντιπρόεδρος της ιστορικής Αθηναϊκής Λέσχης και Επίτιµος Πρόξενος του Monaco στην Ελλάδα.

Υπό την ηγεσία του, ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόµες τεχνολογίες και να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε Ελλάδα και εξωτερικό, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον παγκόσµιο χάρτης υγείας.

Τι μας είπε για το όραμά του

«Επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους, στις υποδομές και στην τεχνολογική καινοτομία, επιδιώκουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, διευρύνοντας το κοινωνικό μας αποτύπωμα και προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, οραματίζομαι έναν οργανισμό που αποτελεί παράδειγμα πρωτοπορίας στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα και πρεσβευτή της ελληνικής ιατρικής διεθνώς.

Εστιάζοντας στην αριστεία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, χτίζουμε στρατηγικές συνεργασίες με φορείς παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το Imperial College, και υλοποιούμε εμβληματικά έργα, όπως το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι επίσης η ίδρυση μη κρατικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα και η περαιτέρω διεθνοποίηση του Ομίλου, με παρουσία σε αγορές όπως η Κύπρος και η Αίγυπτος. Με αυτό το όραμα, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η πρόληψη, η ποιότητα και η καινοτομία θα καθοδηγούν κάθε μας ενέργεια, οδηγώντας μας στην κορυφή της παγκόσμιας ιατρικής αριστείας, προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις στους ασθενείς μας».