Logo Image

Καμπανάκι ΕΟΦ: Παραπλάνηση των καταναλωτών για το σκεύασμα DIAXIL

Υγεία

Καμπανάκι ΕΟΦ: Παραπλάνηση των καταναλωτών για το σκεύασμα DIAXIL

(EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)

Το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του αφού δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας

Προειδοποίηση απευθύνει ο ΕΟΦ, για το το σκεύασμα DIAXIL, που προωθείται και πωλείται στο στο διαδίκτυο, με ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη παρουσιάζοντας εγγυημένη αποτελεσματικότητα και υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, βελτίωση της γενικότερης υγείας, αποτελούμενο επίσης από φυσικά συστατικά.

Ψευδώς επίσης εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει, ενώ οι καταχωρίσεις συνοδεύονται και από θετικές κριτικές ευχαριστημένων προσώπων που το χρησιμοποίησαν. (Ενδεικτική σελίδα: https://krstwkup.info/lp/ena/GR/13181094_iatriki-synentefxi-diavitis_GR/?clickid=b14a0d1780077906f5dc12ef14e0def6-5962-0304)

Σε ορισμένες ιστοσελίδες μάλιστα παρουσιάζεται ως «συμπλήρωμα διατροφής», παρόλο που διαφημίζεται για τη θεραπεία ασθένειας.

Δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του αφού δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Συνιστάται στους πολίτες- καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου και μάλιστα με “θαυματουργές” θεραπευτικές ιδιότητες ή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες -ή στην παροχή ιατρικών συμβουλών- καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διακίνηση και πώληση νόμιμων φαρμάκων γίνεται μόνο μέσω των φυσικών φαρμακείων. Οποιαδήποτε άλλη διακίνηση, π.χ. μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube