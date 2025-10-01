Πρώτο Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση ιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Πρωτοβουλία για την στήριξη των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην περιφέρεια, αναλαμβάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, την Ελληνική Εταιρεία Ογκολόγων – Παθολόγων (ΕΟΠΕ), την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ), το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και τον Δήμο Μακρακώμης Φθιώτιδας, ο ΙΣΑ διοργανώνει το Ιπποκρατικό Σχολείο για την Εκπαίδευση Ιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα, με θέμα «Βασικές Γνώσεις Πρόληψης και Θεραπείας του Καρκίνου».

Η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο «Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα» στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας. Η δεύτερη διημερίδα θα ακολουθήσει το Σάββατο και την Κυριακή 1 και 2 Νοεμβρίου 2025, στον ίδιο χώρο, ενώ η τρίτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, στον Δήμο Λαμιέων.

Στόχος της διοργάνωσης, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Σχολών του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, είναι η ενίσχυση του ρόλου των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή παραπομπή των ασθενών με καρκίνο, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση κάθε πολίτη σε έγκυρη και ολοκληρωμένη φροντίδα.

Οι ομιλητές που συμμετέχουν είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα θεματολογίας, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο κατάρτισης για τους συμμετέχοντες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χωρίς οικονομική συμμετοχή και θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Στο τέλος του κύκλου, μετά από γραπτές εξετάσεις, θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Επάρκειας.

Στο μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες, ο πρόεδρος του ΙΣΑ και πρόεδρος του Πρώτου Ιπποκρατικού Σχολείου, Γεώργιος Πατούλης, τόνισε πως «η διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με την ογκολογία αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα, ώστε κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση, πρώιμη ανίχνευση και σωστή παραπομπή των ασθενών». «Η εκπαίδευση των ιατρών μας σε αυτόν τον τομέα συνιστά ουσιαστική επένδυση για την υγεία της κοινωνίας μας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες, καθώς και να τονίσω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με τους Ιατρικούς Συλλόγους ανά τη χώρα θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε δράση που προάγει την πρόληψη, τη δημόσια υγεία και την επιστημονική εξέλιξη του ιατρικού κόσμου» πρόσθεσε ο κ. Πατούλης.