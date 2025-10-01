Τα «αναχώματα» για την εφαρμογή των DRG’s στα ιδιωτικά νοσοκομεία

Δύσκολη αποδεικνύεται η αποστολή του ΚΕΤΕΚΝΥ να εφαρμόσει το εργαλείο κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας, τα γνωστά μας DRG’s, στα ιδιωτικά νοσοκομεία λόγω έλλειψης στοιχείων από πλευράς νοσοκομείων.

Το εργαλείο των DRG (Diagnosis Related Groups – Ομοιογενείς Διαγνωστικές Ομάδες) είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο κοστολόγησης και αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Το εργαλείο αυτό, βάσει του παραγόμενου έργου του κάθε νοσοκομείου, θα κοστολογεί την αποζημίωση που δικαιούται για κάθε ιατρική πράξη.

Από 1ης Ιανουαρίου 2025 τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μπει στο σύστημα κοστολόγησης και αποζημίωσης των DRG’s και σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας μέχρι τα τέλη του 2025 πρέπει στο σύστημα να συμπεριληφθούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία και όλες οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Ωστόσο, για να μπουν χρειάζεται να υπάρχει μια base rate – μονάδα βάσης αποζημίωσης από το Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) με συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αποζημιώνεται το ίδιο ένα μεγάλο νοσοκομείο με ένα μικρό όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς συνεπώς θεωρητικά τα μεγάλα νοσοκομεία θα έχουν συντελεστή μεγαλύτερο το Χ που είναι η βάση κοστολόγησης.

Το ζήτημα είναι πόσο θα είναι αυτό το Χ κανείς δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής. Για να βρει τη βάση αυτή το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. και να φτιάξει τις διαβαθμίσεις κοστολόγησης, πρέπει τα ιδιωτικά νοσοκομεία όλης της χώρας να κωδικοποιήσουν τα περιστατικά τους ενός τριμήνου.

Αυτή η κωδικοποίηση θα δείξει αν έχει αποζημιωθεί με περισσότερα ή λιγότερα από τον ΕΟΠΥΥ και θα αναδείξει τις διαφορές και τα προβλήματα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, τόσο για τα νοσοκομεία, όσο και για το ΚΕΤΕΚΝΥ που θα δει τις παραμέτρους που έχουν κωδικοποιηθεί και οδηγήσει σε τιμολογήσεις. Για παράδειγμα, μια χολοκυστεκτομή έχει τιμολογηθεί με τις ίδιες παραμέτρους σε όλα τα νοσοκομεία ή έχουν διαφορετικές βάσεις; Άρα το ΚΕΤΕΚΝΥ πρέπει να δει πώς θα βρει τα κριτήρια για να είναι όλα δίκαια και να κάνει τις διαβαθμίσεις με βάση για παράδειγμα τις πιστοποιήσεις που έχει ένα νοσοκομείο, τον εξοπλισμό του, τις παροχές, το προσωπικό κ.λπ.).

Η όλη αυτή κωδικοποίηση θα λειτουργήσει εικονικά, αλλά δυστυχώς όμως αυτή είναι μια άσκηση με πολλές δυσκολίες για τα ίδια τα νοσοκομεία και έτσι λείπουν πολλά κομμάτια από το παζλ που καλείται να φτιάξει το ΚΕΤΕΚΝΥ.

Το μοναδικά νοσοκομεία που έχουν κάνει κωδικοποίηση είναι ο Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη, η Ευρωκλινική, το Ερρίκος Ντυνάν και το ΙΑΣΩ. Μεγάλοι όμιλοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το έργο, συνεπώς μπορεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, να προεξοφλεί ότι μέχρι τα τέλη του 2025 οι ιδιωτικές μονάδες υγείας θα είναι στο σύστημα των DRG’s, αλλά επί της ουσίας αυτό δεν φαίνεται εφικτό.

Για τον λόγο αυτόν, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) και το ΚΕΤΕΚΝΥ θα έχουν συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα Πέμπτη, διότι οι εκπρόσωποι του ΣΕΚ θεωρούν αδιανόητο να προλάβουν μέχρι την 1/1/2026 να είναι έτοιμα τα νοσοκομεία του Συνδέσμου τους.