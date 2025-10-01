Περιφέρεια Αττικής: 50 εκατ. ευρώ για εξοπλισμούς σε Νοσοκομεία και Μονάδες Υγείας

Την πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης και επέκτασης του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδες υγείας της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, υπέγραψε, στο διοικητήριο, ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η πρόσκληση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στην 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και στα νοσοκομεία που έχουν έδρα στην Αττική και προβλέπει την προμήθεια νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας – συνολικά 314 σύγχρονα εργαλεία σε 27 μονάδες υγείας στο Λεκανοπέδιο – προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες νοσηλείας, διάγνωσης και θεραπείας.

Μεταξύ άλλων, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους, ψηφιακούς μαστογράφους, στεφανιογράφους, ρομποτικά συστήματα χειρουργικής, υπερηχοτομογράφους καρδιολογικής και γενικής χρήσης, οδοντιατρικό εξοπλισμό, συστήματα αυτοματοποιημένης χημειοθεραπείας, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηριών κ.α.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε φροντίδα υψηλού επιπέδου.

Ο αναλυτικός κατάλογος του επιλέξιμου εξοπλισμού προέκυψε έπειτα από διαβούλευση με τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, ώστε να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις πραγματικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αττική. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα είναι άμεση, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η δράση χρηματοδοτείται από την Προτεραιότητα 4Α του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ειδικό στόχο 4.v «Αναβάθμιση κι επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης».

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ωφελήσουν μεσοσταθμικά 1,6 εκατομμύρια χρήστες ετησίως, μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών και της ενίσχυσης της δυναμικότητας των νοσοκομειακών μονάδων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε σχετικά: «Τύχη αγαθή, η ζωή κάνει περίεργους κύκλους. Ήμουν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όταν κατά την προηγούμενη θητεία μου εγκρίθηκαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Αττικής και το τομεακό κομμάτι της υγείας. Τότε δεν γνώριζα ότι αυτά τα χρήματα θα έπεφταν σε τόσο άξια χέρια και θα φτάναμε στη σημερινή, ιδιαίτερα χαρμόσυνη ημέρα.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει και είναι στη διαδικασία συμβασιοποίησης μιας πολύ μεγάλης αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλά καινούρια μηχανήματα στα νοσοκομεία μας.

Ωστόσο, υπήρξαν αρκετά περισσότερα που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ενημερώσαμε σχετικά τον περιφερειάρχη για αυτές τις πραγματικές ανάγκες μας – ανάγκες για ογκολογικούς ασθενείς, για μηχανήματα ακτινοθεραπευτικά, για τις μακρές αναμονές σε αξονικούς τομογράφους – που θα μπορούσαν επιβαρύνουν τη ζωή των ασθενών, αν δεν κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται την ώρα που πρέπει. Καθώς και για τις ανάγκες που υπάρχουν και για άλλα μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, αφού στα χρόνια της κρίσης ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΕΣΥ έμεινε πολύ πίσω.

Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να περιμένει. Δεν μιλάμε απλώς για ένα έργο που κάνει τη ζωή των ασθενών ευκολότερη, μιλάμε για έργα που κυριολεκτικά θα σώσουν ζωές.

Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια ήταν υποδειγματική. Σήμερα είναι η έναρξη μιας διαδικασίας που έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών μηνών συλλογικής δουλειάς, προς όφελος των Ελλήνων ασθενών. Κοινός μας στόχος να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα, όχι μόνο για την Περιφέρειά μας, αλλά για όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα και τις μονάδες υγείας της Αττικής.

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος “Αττική 2021-2027”, των ευρωπαϊκών δηλαδή πόρων της Περιφέρειας, υπογράφουμε την πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης για 27 μονάδες υγείας στο Λεκανοπέδιο.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής δουλειάς που έχει γίνει και από τα δύο μέρη – και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το υπουργείο Υγείας και προσωπικά τον υπουργό, διότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώσαμε μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιοποίηση και καταγραφή αναγκών, ώστε να μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να είναι πραγματικά χρήσιμη στην εθνική προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Η προτεραιοποίηση έχει γίνει από τα ίδια τα νοσοκομεία και το επιστημονικό προσωπικό τους και αφορά, μεταξύ άλλων, στην προμήθεια αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, επιταχυντών, ογκολογικού και χειρουργικού εξοπλισμού, στεφανιογράφων κλπ.

Με τη δράση αυτή, θέλω να πιστεύω ότι βάζουμε κι εμείς από την πλευρά μας ένα μικρό “λιθαράκι” στη μεγάλη προσπάθεια του υπουργείου Υγείας.

Είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα, τα σύγχρονα αυτά εργαλεία θα βρίσκονται στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μας, σε όλους αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη σε κάθε μονάδα, σε κάθε γωνιά της Αττικής, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Θάνος Ασκητής, η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» Δημήτρης Δρόσης και ο διευθυντής της Επιτελικής Αρχής του υπουργείου Υγείας Αναστάσιος Αχείμαστος.