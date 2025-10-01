Στην κόντρα πάλι ΕΟΠΥΥ – φαρμακοποιοί

Στα χαρτιά έμεινε η Υπουργική Απόφαση για τη διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, λόγω μη συμφωνίας του υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ με τα αιτήματα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Στους λόγους που καθυστερεί η Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία αναφέρθηκε η διοικήτρια του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, με αφορμή τη συμμετοχή της στο 24ο συνέδριο Healthworld που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Τι ζητάει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Πρωτίστως ο ΠΦΣ ζήτησε ακύρωση της κατ’ οίκον διανομής, ενώ αιτήθηκε και για περιορισμό των φαρμάκων που θα εκτελεί κάθε φαρμακείο.

Όπως ανέφερε η κ. Καρποδίνη, «Ο ΠΦΣ ζητά από το ΣτΕ την ακύρωση της κατ’ οίκον διανομής, γεγονός που μας βρίσκει αντίθετους, καθώς προτεραιότητά μας είναι ο ασθενής. Οτιδήποτε περιορίζει τις δράσεις μας που γίνονται υπέρ των ασθενών και μειώνει τις παροχές μας σε αυτούς θα βρεθεί αντιμέτωπος με μας. Δεν είναι ανθρώπινο να στερούμε σε κανέναν την πρόσβαση στα φάρμακα. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ το έχει πετύχει αυτό ειδικά όσον αφορά τους ασθενείς που χρειάζονται πολύ ακριβά φάρμακα».

Επίσης, όπως είπε, ο ΠΦΣ κατέθεσε αίτημα για περιορισμό των φαρμάκων που θα εκτελεί κάθε φαρμακείο, κάτι στο οποίο δεν συμφωνεί το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ. Ενώ συμπλήρωσε ότι αν «ανοίξει» ο ΕΟΠΥΥ τη διάθεση των ΦΥΚ σε 12.000, ποια φαρμακευτική μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να τα καλύψει όλα αυτά.

Το αντίτιμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Υγείας είχε υποσχεθεί στα φαρμακεία ως προς την εκχώρηση μεγάλου αριθμού συνταγών ΦΥΚ το αντίτιμο των 20 ευρώ + ΦΠΑ ανά συνταγή. Σημειωτέον ότι επί προεδρίας Βαγιωνά στον ΠΦΣ, τα φαρμακεία είχαν αναλάβει τη διάθεση των ΦΥΚ και δεν τα κράτησαν, διότι οι φαρμακοποιοί τότε δεν συμφώνησαν με το χαμηλό ποσοστό κέρδους. Ωστόσο, τώρα το 79% των φαρμακοποιών είναι σύμφωνο, γιατί θα υπάρχει συγκεκριμένη αμοιβή.

Αναφορικά με το πού βρισκόμαστε με την παράδοση κατ’ οίκον των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους η κ. Καρποδίνη ανακοίνωσε ότι έχουν ξεπεραστεί οι 2.000 ημερησίως.