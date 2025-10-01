Από σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας

Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, όλα τα νοσοκομεία της χώρας εντάσσονται πλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού.

Με το νέο σύστημα οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής MyHealth App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Το νέο σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες, με ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Όπως έχει δηλώσει στη Ναυτεμπορική ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, από την 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία θα κλείνονται μέσα σε δύο ημέρες, έναντι των σημερινών καθυστερήσεων μηνών. «Προσθέτουμε στην πλατφόρμα 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο», όπως εξήγησε.

«Δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ανέβασε τα ραντεβού του στο MyHealth App πιλοτικά και, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού με γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, έχει μειωθεί σημαντικά.