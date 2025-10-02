BIOAXESS PHARMACEUTICALS: Καινοτόμες υπηρεσίες Contract Sales (CSO), για φαρμακευτικές εταιρείες

Η BIOAXESS Pharmaceuticals συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, έχοντας καταξιωθεί ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών. Από την ίδρυσή της το 2010, η εταιρεία επενδύει μέχρι και σήμερα με συνέπεια στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον χώρο της προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Η φιλοσοφία της BIOAXESS βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις άξονες: την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την προσήλωση στην επιστημονική υπευθυνότητα. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση, η εταιρεία παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες CSOs, (Pharmaceutical Contract Sales Organizations) μέσω στρατηγικών συνεργασιών με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες, για την από κοινού προώθηση καινοτόμων φαρμάκων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Οι υπηρεσίες της BIOAXESS προσφέρουν προσαρμοστικότητα και εξοικονόμηση κόστους στις φαρμακευτικές εταιρίες, βοηθώντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της αγοράς.

Συγκεκριμένα, η BIOAXESS, μπορεί να παρέχει υποστήριξη:

1. Στο λανσάρισμα νέων φαρμακευτικών προϊόντων με σημαντική αύξησης του Share of Voice της εταιρείας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

2. Στην αναζωογόνηση παλαιοτέρων προϊόντων (mature brands), υψηλής θεραπευτικής αξίας, που λόγω αλλα­γής προτεραιοτήτων δεν προωθούνται πλέον.

3. Στην κάλυψη μεγάλου αριθμού φαρμακείων, για την επιστημονική ενημέρωση των φαρμακοποιών σε νέες θεραπείες και την λήψη παραγγελιών όπου αυτό απαιτείται.

Οι υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούνται με εξειδικευμένα τμήματα πωλήσεων και marketing, που μπορεί να είναι είτε αποκλειστικά για ένα προϊόν με dedicated ομάδες Ιατρικών Επισκεπτών ή διαμοιραζόμενα με στόχο την προώθηση μη ανταγωνιστικών προϊόντων διαφορετικών εταιριών, από μια ομάδα πωλήσεων (syndicated sales forces).

Η εμπειρία μας τα 15 χρόνια λειτουργίας στο Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing, επιβεβαιώνει ότι οι βιώσιμες και αποτελεσματικές συνεργασίες, βασίζονται στην ακεραιότητα, στην βαθιά γνώση της Ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και στην δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων πωλήσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων K.P.Is. Επιπρόσθετα η BIOAXESS διασφαλίζει τη κανονιστική συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο του ΕΟΦ και του κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Αυτό που πάντα επιδιώκουμε είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες, να μας αντιμετωπίζουν ως στρατηγικούς εταίρους και όχι απλώς ως προμηθευτές.

Κομβικό στοιχείο της πορείας της BIOAXESS αποτελεί η συνεργασία με σημαντικές πολυεθνικές εταιρίες, όπως η GSK, η Nestlé, η Leo Pharma κ.α. οι οποίες μας εμπιστεύονται την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση σημαντικών προϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει στα φαρμακεία, σκευάσματα που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες της καθημερινής φροντίδας υγείας, όπως τα Pharyndol, Memotin, Probi Digestis, HerbaMig, BioBrain, Fluimucil καθώς και τις βρεφικές τροφές S-26 της Nestlé.

Η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία μας με τη GSK Hellas, με στόχο την επιστημονική ενημέρωση των φαρμακοποιών για σημαντικά προϊόντα της, αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στη διαδρομή της BIOAXESS, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίου συνεργάτη στον κλάδο. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η εταιρεία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές πολυεθνικές, αλλά και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

Διανύοντας 15 χρόνια πορείας, η BIOAXESS συνεχίζει να επενδύει σε καινοτομία, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, με όραμα να παραμένει η πρώτη επιλογή των κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών για την προώθηση των προϊόντων τους στη χώρα. Η αδιάλειπτη προσήλωση στην ποιότητα επισφραγίστηκε πρόσφατα με τη πιστοποίηση της BIOAXESS από τον φορέα TÜV HELLAS, για τo πρότυπo ISO 9001:2015 σε Υπηρεσίες Προώθησης Φαρμακευτικών Προϊόντων. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον κοινωνικό της ρόλο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που στηρίζουν την κοινότητα και προστατεύουν το περιβάλλον.

Με σταθερή στρατηγική ανάπτυξης και αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στις αξίες της, η BIOAXESS Pharmaceuticals καθιερώνεται ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους και δυναμικούς εταίρους στον χώρο της Υγείας, συμβάλλοντας καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών στην Ελλάδα.