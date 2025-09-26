Έρχονται νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία

Στην κατάρτιση νέων οργανισμών λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας προχωρά το υπουργείο Υγείας. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «πρόκειται για μια αλλαγή που μπαίνει σε εφαρμογή μετά από δεκαετίες συζητήσεων και η οποία θα θέσει τα θεμέλια ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού ΕΣΥ».

Οι οργανισμοί των νοσοκομείων καθορίζουν τη διοικητική τους διάρθρωση, τις οργανικές μονάδες, τις θέσεις προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας τους εν γένει, αποτελώντας το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, το σύνολο των υφιστάμενων οργανισμών τον νοσοκομείων αποτελεί προϊόν των ασφυκτικών δημοσιονομικών απαιτήσεων και περιορισμών της προηγούμενης δεκαετίας, την περίοδο 2012-2013. Έκτοτε έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές, όπως η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, νέες ειδικότητες προσωπικού, η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και άλλες κρίσιμες παρεμβάσεις.

«Η αποτύπωση όλων αυτών των μεταβολών σε ενιαία, επικαιροποιημένα κείμενα είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι νομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν διαρκώς από τις αποσπασματικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών» τονίζεται σχετικά.

Προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 για την υποβολή προτάσεων από τις διοικήσεις νοσοκομείων

Στο πλαίσιο αυτό, με σαφές χρονοδιάγραμμα, έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τους νέους οργανισμούς, με πλήρη τεκμηρίωση και λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιονομικό πλαίσιο.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΕΣΥ αποκτά για πρώτη φορά οργανισμούς εναρμονισμένους με την πραγματικότητα, προσαρμοσμένους στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών.

Άδωνις Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ αποκτά πλέον ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης

«Μετά από δεκαετίες συζητήσεων, το ΕΣΥ αποκτά πλέον ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των ασθενών» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε, «οι νέοι οργανισμοί θα περιλαμβάνουν κρίσιμες αλλαγές, καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα προκαλούσαν δυσλειτουργίες». Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι «η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ανθρώπινου ΕΣΥ, που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους».

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ μπαίνει σε νέα εποχή

«Η μεταρρύθμιση των οργανισμών των νοσοκομείων δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Σηματοδοτεί την εξέλιξη, τον συγχρονισμό και τον νέο τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ» ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους κάνοντας λόγο για «τολμηρό βήμα, με πολλές ωφέλειες στην καθημερινότητα των ασθενών, που γίνεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συζητήσεων». «Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι ένας: Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ. Με ρεαλιστικό σχέδιο και όραμα που αποτυπώνεται στην πράξη. Για να έχουμε νοσοκομεία που υπηρετούν τον πολίτη, με δομές που στηρίζουν το προσωπικό και με υπηρεσίες που σέβονται τον ασθενή. Το ΕΣΥ μπαίνει σε μια νέα εποχή» πρόσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους.