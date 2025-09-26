Στα 8,5 δισ. ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη του 2024

Αργή ενσωμάτωση των νέων φαρμάκων, μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, αυξητική πορεία των υποχρεωτικών επιστροφών παρά το ισχυρό εξαγωγικό της αποτύπωμα και το R&D καταγράφει η φαρμακευτική αγορά σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΟΒΕ.

Η φαρμακοβιομηχανία, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας παρόλα αυτά το κενό στη χρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης εξακολουθεί να είναι μεγάλο ενώ οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback & rebate) δυσκολεύουν τις πιθανές επενδύσεις καθώς και την εισαγωγή νέων καινοτόμων σκευασμάτων.

Όπως κατέγραψε η μελέτη του ΙΟΒΕ «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2024», η συνολική φαρμακευτική δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) το 2023 ήταν στα €7,5 δις ενώ για το 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €8,5 δις. Η δημόσια δαπάνη το 2023 ήταν στα €2,8 δις με εκτίμηση για €3,0 δις το 2024 ενώ η συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας αυξήθηκε το 2023 στα €3,9 δις και το 2024 εκτιμάται στα €4,6 δις.

Από το 2022 και μετά το κράτος έκανε ανακατανομή της δαπάνης στα τρία κανάλια διανομής (retail, ΦΥΚ και νοσοκομεία), με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άνιση ανακατανομή των υποχρεωτικών επιστροφών, ειδικά στα νοσοκομειακά φάρμακα και στα φάρμακα υψηλού κόστους δημιουργώντας ασφυξία για τις φαρμακευτικές που καλούνται να πληρώσουν σχεδόν 80% clawback. Την ίδια στιγμή η συμμετοχή των ασθενών αυξήθηκε στα €740 εκατ. το 2023 και στα €810 εκατ. το 2024.

Καθυστερήσεις όμως έχουμε και στην εισαγωγή νέων θεραπειών στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές καθώς από τα 173 νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν την περίοδο 2020–2023, μόλις τα 75 εισήχθησαν στην Ελλάδα, ενώ μόνο μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η φαρμακοβιομηχανία έχει ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα και R&D. Η δαπάνη σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) το 2022 ανήλθε στα €161 εκατ.. Επίσης, την περίοδο 1995-2024 διενεργήθηκαν 2.034 κλινικές μελέτες (1.715 ολοκληρωμένες) ανεξαρτήτου φάσης ή σταδίου. Οι εξαγωγές ανήλθαν το 2024 στα €2,8 δις (5,7% των συνολικών εξαγωγών) με τις εισαγωγές να αποτελούν το 5,1% των συνολικών εισαγωγών το 2024. Τέλος, η συνολική συνεισφορά του κλάδου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε €6,9 δις (3,1% του ΑΕΠ) το 2023.

Με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης του ΙΟΒΕ, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου σε σχετική ερώτηση για το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και υπουργείου Υγείας, εξήγησε ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να προχωρήσει καθώς δεν υπάρχουν διαστάσεις συνυπευθυνότητας από πλευράς υπουργείου.