ΕΟΔΥ: Αυξάνονται τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου – Στους 7 οι νεκροί

Από την αρχή του 2025 μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 87 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Από αυτά, τα 70 αφορούσαν σοβαρές επιπλοκές από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ τα υπόλοιπα 17 εμφάνισαν ήπια συμπτώματα ή κανένα σύμπτωμα από το ΚΝΣ.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν τέσσερα νέα περιστατικά, ενώ έχουν αναφερθεί και δύο εισαγόμενα κρούσματα – ένα από τη Σερβία και ένα από την Ιταλία – τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση.

Μέχρι στιγμής, ο ιός έχει προκαλέσει επτά θανάτους σε ασθενείς άνω των 65 ετών με επιπλοκές από το ΚΝΣ.

Εξάπλωση σε δήμους και περιφέρειες

Κατά την ίδια περίοδο, κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί σε 38 δήμους και σε 21 περιφερειακές ενότητες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις περιοχές: Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Πειραιάς, Νήσοι, Ανατολική Αττική, Κεντρικός και Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Έβρος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα, Πέλλα, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Κορινθία και Μεσσηνία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν και νέα περιστατικά το επόμενο διάστημα.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που πλήττεται. Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2025, κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί επίσης σε Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο και Τουρκία.

Τι προτείνει ο ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση, η έγκαιρη εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η προστασία των πολιτών με ατομικά μέτρα (π.χ. εντομοαπωθητικά, κατάλληλα ενδύματα, σίτες) αποτελούν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους περιορισμού της διασποράς του ιού.

