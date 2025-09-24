Έκτακτη επιχορήγηση για να πληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων

Νέα έκτακτη επιχορήγηση θα ζητήσει το υπουργείο Υγείας από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσε σήμερα, στην ενημέρωση των διοικητών των νοσοκομείων όλης της χώρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα όπως τόνισε ο υπουργός στους διοικητές, προκειμένου να έχουν μια εύρυθμη λειτουργία στα νοσοκομεία τους και καλή συνεργασία με τους προμηθευτές.

Ο υπουργός ζήτησε το μηδενισμό των χρεών που έχουν ανέλθει στο 1,25 δισ. ευρώ επισημαίνοντας ότι τα χρήματα της έκτακτης επιχορήγησης θα είναι αποκλειστικά για τα χρέη αυτά και για τίποτα άλλο.

Έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άλλο μεγάλο θέμα, αυτό της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων, το οποίο κάθε χρόνο ξεφεύγει των προϋπολογισμών με αποτέλεσμα να πληρώνουν υψηλό clawback οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Ο υπουργός τόνισε στους διοικητές ότι μπορεί να έχει αναλάβει την πληρωμή και τον έλεγχο η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), όμως η ευθύνη για να μην ξεφύγει η δαπάνη είναι δική τους.

Ανακοίνωσε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια μέσα στο 2026 να εφαρμοστεί πλήρως και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Το υπουργείο – όπως είπε – έχει δώσει προτεραιότητα στο έργο αυτό και έτσι θα υπάρχει έλεγχος του τι ξοδεύει ο κάθε γιατρός και πως.

Τους υπενθύμισε δε ότι όλες οι κινήσεις μέσα στα νοσοκομεία θα ελέγχονται πλέον από το υπουργείο Υγείας και η δουλειά τους είναι να βάλουν μια τάξη ξεχνώντας τα ωράρια, τις γιορτές και τις αργίες διότι πρέπει να περιφρουρήσουν έναν νευραλγικό τομέα της κοινωνίας που είναι η Υγεία.

Τα ατιμολόγητα «έκοψαν» καρέκλες

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τις ατιμολόγητα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, πρόβλημα που γεννήθηκε – όπως είπε – επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να λυθεί άμεσα. Μειώθηκαν σε κάποια νοσοκομεία, αλλά πρέπει να μηδενιστούν και αποκάλυψε ότι αυτά ήταν και ο λόγος που κάποιοι διοικητές είδαν την πόρτα της εξόδου από τα νοσοκομεία τους και αντικαταστάθηκαν, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά που δεν χρειάστηκε έκτακτη χρηματοδότηση προϋπολογισμών για την πληρωμή παρελθουσών χρήσεων και ευελπιστεί ότι αυτό θα γίνει και για το 2025.

Παρόλα αυτά εξήγησε στους διοικητές ότι ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να προέχει εις βάρος των υπηρεσιών Υγείας. Αν χρειαστεί να γίνουν κάποια χειρουργεία και το πρόβλημα είναι οικονομικό τότε θα ενημερωθεί το υπουργείο για να διεξαχθούν τα χειρουργεία και αυτός ο ίδιος θα βρει λύση στο πρόβλημα. Προέχει η Υγεία των πολίτων όπως είπε.

Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που γίνονται στα νοσοκομεία όλης της χώρας λέγοντας: «Ως ηγεσία είχαμε την ευλογία να λάβουμε αυτά τα χρήματα και θα είναι ντροπή μας να πάνε χαμένα και να μην αξιοποιηθούν σωστά ως το τελευταίο ευρώ για να αφήσουμε πίσω μας ένα καλό έργο για τη χώρα».

Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 30 Ιουνίου 2026 και από την 1η Ιουλίου 2026 δεν θα υφίσταται που σημαίνει ότι όλα τα έργα πρέπει να έχουν τελειώσει. «Ξεχάστε άδειες, Σαββατοκύριακα, γιορτές και αργίες, πρέπει να απορροφηθούν όλοι οι πόροι για να μην πάρουμε στο λαιμό μας όλη τη χώρα χάνοντας το έργο» τόνισε.

Τα DRG’s διευκολύνουν το έργο των νοσοκομείων

Κλείνοντας επεσήμανε ότι η εφαρμογή των DRG’s (Diagnosis Related Groups- Ομοιογενείς Διαγνωστικές Ομάδες) στα νοσοκομεία είναι μια πολύτιμη μεταρρύθμιση που θα κάνει τη ζωή και το έργο όλων ευκολότερη.