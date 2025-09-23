Συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με νοσοκομεία της Αθήνας

Για τη συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος με μια αιματολογική εξέταση, την πορεία του κέντρου Αριστείας στη Θεραγνωστική του καρκίνου, αλλά και για τη μέτρηση της L-τυροσίνης (LTyrosine), ενός προβλεπτικού παράγοντα για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας, μίλησε μεταξύ άλλων στη «Βεργίνα Τηλεόραση» ο πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και διευθυντής του Εργαστηρίου EnVelab του ΑΠΘ, καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως είπε ο κ. Σαρηγιάννης, ο «Άγιος Σάββας» έχει χαρακτηριστεί πανευρωπαϊκά ως ένα ολοκληρωμένο, το πρώτο στη χώρα, κέντρο για τον καρκίνο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ο ερευνητικός του αρμός, γι’ αυτό και υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

«Η κεντρική ιδέα είναι να μεταφέρουμε την έρευνά μας στην κλινική πράξη, στον θεράποντα γιατρό, ώστε να φτάσει στον ασθενή. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε συνεργασίες με το “Αιγινήτειο” και το “Αρεταίειο” Νοσοκομείο στην Αθήνα. Εκεί έχουμε φτιάξει κλινικές για ανάλυση του καρκίνου του παγκρεατικού πόρου», τόνισε, εξηγώντας ότι εφαρμόζεται μια πολύ νέα τεχνική, η οποία μάλιστα είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι έχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης του συγκεκριμένου καρκίνου, προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση.

Η διαδικασία είναι απλή, καθώς υπάρχει δειγματοληψία αίματος του ασθενή και στη συνέχεια η ανάλυση γίνεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η απάντηση στη συνέχεια πηγαίνει στον γιατρό, ο οποίος θα δει εάν υπάρχει λόγος περαιτέρω εξετάσεων ώστε να προληφθεί εγκαίρως η ανάπτυξη καρκίνου του παγκρέατος. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό «σε έναν καρκίνο που εμφανίζει πολύ μεγάλη θνησιμότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΕΙΕ έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης των παγκρεατικών κύστεων με στόχο την πρόληψη του Αδενοκαρκινώματος του Παγκρεατικού Πόρου (PDAC).

Μέχρι τώρα η διάκριση μεταξύ δυνητικά κακοήθων και καλοήθων κύστεων δεν ήταν πάντα εφικτή με τις υπάρχουσες απεικονιστικές μεθόδους, ενώ η μοναδική δυνατότητα πρόληψης παραμένει η χειρουργική εκτομή, η οποία συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους. Η νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ αξιοποιεί εξωκυτταρικά κυστίδια ως βιοδείκτη, αναπτύσσοντας νέες μη επεμβατικές μεθόδους για την παρακολούθηση ασθενών με παγκρεατικές κύστες, αλλά και για την έγκαιρη διάγνωση και αποφυγή περιττών επεμβάσεων.

Το Κέντρο Αριστείας στη Θεραγνωστική του καρκίνου

Ωστόσο, και το Κέντρο Αριστείας στη Θεραγνωστική του καρκίνου προχωράει πολύ γρήγορα και όπως εξήγησε ο κ. Σαρηγιάννης, «μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε πάρει όλα τα όργανα που απαιτούνται για τα εργαστήρια.

Ήδη ξεκινήσαμε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών και στην ολοκλήρωσή τους σε σχέση και με τη δουλειά που γίνεται στο εξωτερικό. Είτε αυτό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αυτό είναι άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς».