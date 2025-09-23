Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού! – Tο 17ο Greece Race for the Cure

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το 17ο Greece Race for the Cure® «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», μάς φέρνει κοντά, για έναν κοινό σκοπό: τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως, που κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμου και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Εγγραφές

Οι εγγραφές για το 17ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ.

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 9.30 πμ, Ζάππειο/ Εγγραφή:10€

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 13.000 συμμετοχές ή στις 16/9.

Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 10.30 πμ, Ζάππειο / Εγγραφή: 8€ Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφή: 8€. Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 15/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (3ης Σεπτεμβρίου 63, Αθήνα, ισόγειο) από 22/9/2025 έως 26/9/2025, Δευτέρα με Παρασκευή, 10πμ-8μμ. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη, έως 15/9/2025. Περισσότερες πληροφορίες για τις παραλαβές εδώ.

Με αφορμή τον αγώνα η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» – Greece Race for the Cure®, επισημαίνει ότι ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι συλλογικός και αφορά όλες και όλους μας: κοινωνία, Πολιτεία, ιατρική και ερευνητική κοινότητα.

Σήμερα όπως λέει, πάνω από το 90% των ασθενών με καρκίνο του μαστού ξεπερνούν το ορόσημο πενταετούς επιβίωσης μετά τη διάγνωση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη! Ωστόσο, η ολοκληρωτική αντιμετώπιση της ασθένειας απαιτεί πρόσβαση σε τακτικό προληπτικό έλεγχο, σύγχρονες θεραπείες, διεπιστημονική φροντίδα σε εξειδικευμένα κέντρα μαστού και όλα αυτά να είναι προσβάσιμα άμεσα και ισότιμα για όλες.

Κάθε βήμα μετράει

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού κάθε βήμα μετράει, καθώς μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε και προσφέρουμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ