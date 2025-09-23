Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση του αυτισμού με τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Μετά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έσπευσε να τονίσει πως τα διαθέσιμα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εν μέσω των αντιδράσεων που πυροδότησαν οι χθεσινές ανακοινώσεις Τραμπ.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Ταρίκ Γιασέρεβιτς, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό»

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε χθες τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

