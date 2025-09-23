Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος «έδειξε» τη χρήση παρακεταμόλης στην διάρκεια της εγκυμοσύνης (στις ΗΠΑ γνωστή μέσω του παυσιπόνου Tylenol) ως πιθανή αιτία αυτισμού. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και χωρίς να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν βρει καμία σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού», ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σε ανακοίνωσή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Οργανισμός τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

