Η ακραία ζέστη σχετίζεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 πολιτών το καλοκαίρι του 2024 στην Ευρώπη

Η ζέστη συνέβαλε στον θάνατο περίπου 63.000 ανθρώπων στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με μια ετήσια μελέτη, με φόντο την κλιματική αλλαγή που καθιστά συχνότερους τους καύσωνες.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, 62.775 θάνατοι συνδέονται με τη ζέστη το 2024, πολύ περισσότεροι σε σύγκριση με το 2023 αλλά λιγότεροι σε σχέση με το 2022», συνοψίζει η έκθεση που δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση Nature Medicine.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και έχει καθιερωθεί να διεξάγεται σε ετήσια βάση από τις αρχές της δεκαετίας του 2020. Η Ευρώπη σήμερα θεωρείται η ήπειρος που θερμαίνεται γρηγορότερα από όλες τις υπόλοιπες. Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2022 ενώ το 2023 ήταν μια σχετικά ήπια χρονιά.

Οι κίνδυνοι για τον οργανισμό από τη ζέστη είναι πολλοί και δεν περιορίζονται μόνο στην αφυδάτωση και τη θερμοπληξία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιδεινώσουν μακροπρόθεσμα άλλα νοσήματα που σχετίζονται με καρδιακές και αναπνευστικές παθήσεις, με τον διαβήτη ή με ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι ερευνητές, αφού αναθεώρησαν ελαφρά προς τα επάνω τις εκτιμήσεις τους, πιθανολογούν ότι 67.873 θάνατοι συνδέονται με τη ζέστη το 2022 και 50.798 το 2023. Ο Τόμας Χάνος, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης επισήμανε ωστόσο ότι, παρά την «ακρίβεια» των αριθμών αυτών, υπάρχει σημαντική «αβεβαιότητα». Έτσι, μολονότι αναφέρουν 62.775 θανάτους για το 2024, είναι πιθανό ο πραγματικός αριθμός να είναι κατά πολύ χαμηλότερος ή υψηλότερος, από 35.000 έως και 85.000, ανάλογα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο κάθε επιστήμονας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι καύσωνες σκοτώνουν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη και κατά συνέπεια συνιστούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.