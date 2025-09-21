Πρωινό ή βραδινό ντους; Η επιστήμη απαντά (περίπου) στο αιώνιο δίλημμα

Σε έναν κόσμο που διχάζεται για τα πάντα, υπάρχει και ένα πιο «προσωπικό» ερώτημα που χωρίζει τους ανθρώπους: ντους το πρωί ή το βράδυ; Τι είναι τελικά καλύτερο;

Οι πρώτοι ορκίζονται στη δροσιά και την τόνωση με το ξεκίνημα της μέρας. Οι δεύτεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν αν δεν έχουν ξεπλύνει τη σκόνη της ημέρας, αν δεν έχουν αφήσει το νερό να τους χαλαρώσει. Τι λέει, όμως, η επιστήμη;

Η πτυχή της υγιεινής

Το ντους απομακρύνει ιδρώτα, σμήγμα και ρύπους που συσσωρεύονται στο δέρμα κατά τη διάρκεια της μέρας.

Αν κοιμηθούμε χωρίς να έχουμε κάνει ένα μπανάκι, όλα αυτά μεταφέρονται σε σεντόνια και μαξιλάρια.

Επιπλέον, η επιφάνεια του δέρματος φιλοξενεί από 10.000 έως και 1 εκατ. βακτήρια ανά τετραγωνικό εκατοστό – μερικά από τα οποία ευθύνονται για τη δυσάρεστη οσμή.

Το βραδινό ντους μοιάζει, λοιπόν, πιο «καθαρή» επιλογή.

Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: ακόμη και στον ύπνο ιδρώνουμε μέχρι και μισό λίτρο, αφήνοντας στο κρεβάτι μας δεκάδες χιλιάδες νεκρά κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι και το πρωινό ντους είναι συχνά αναγκαία.

Σε κάθε περίπτωση, αν τα σεντόνια δεν πλένονται συχνά, γίνονται παράδεισος για βακτήρια, ακάρεα και μύκητες.

«Είναι μάλλον πιο σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τα σεντόνια σας παρά να κάνετε ντους το βράδυ», τονίζει η Χόλι Γουίλκινσον, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Hull.

Η μακροχρόνια έκθεση σε ακάρεα και μύκητες συνδέεται με αλλεργίες και προβλήματα στο αναπνευστικό, ιδίως σε όσους έχουν άσθμα.

Καλός ύπνος ή ενέργεια το πρωί

Οι θιασώτες του βραδινού ντους έχουν πάντως ένα ισχυρό «χαρτί»: τη βελτίωση του ύπνου. Έρευνες δείχνουν ότι ένα ζεστό ντους ή μπάνιο 1-2 ώρες πριν τον ύπνο μειώνει τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να αποκοιμηθούμε.

Η άνοδος και στη συνέχεια η πτώση της θερμοκρασίας του σώματος λειτουργεί ως σήμα για τον κιρκαδικό ρυθμό μας να «κλείσει το διακόπτη». Από την άλλη ένα ντους το πρωί μας «ξυπνάει» και μας βοηθά να ξεκινάμε την ημέρα μας με περισσότερη ενέργεια.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι, αν κάνουμε ένα ντους την ημέρα, η ώρα δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι τι βοηθά εμάς για να νιώθουμε καλά.