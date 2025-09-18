Logo Image

Novo Nordisk Ελλάς: Οι ιστότοποι που φέρονται να πωλούν παράνομα, συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο

Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό ότι δε διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία δίνει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι:

• https://ozempic-greece247.com/

• https://ozempic-greece.com/

• https://pharmako24.com/ozempic/

• https://pharmako24.com/wegovy/

• https://pharmako24.com/saxenda/

• https://www.panaceafarmakeio.com/product/ozempic

• https://ozempicwegovy.com/product/ozempic-1-mg-αγορα-online/

• https://www.killspill.eu/wegovy/

• https://www.killspill.eu/ozempic/

• https://www.killspill.eu/saxenda/

• https://www.killspill.eu/rybelsus/

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία

Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:

• Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

• Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.

• Η χρήση τέτοιων προϊόντων, χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.

Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία καλεί το κοινό να απευθύνεται πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

