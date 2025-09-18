Μαρία Τόλια: Με το CyberKnife στην ακτινοθεραπεία έχουμε έλεγχο της νόσου, μείωση παρενεργειών

Με αφορμή την εγκατάσταση του πρώτου συστήματος Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας CyberKnife σε δημόσιο νοσοκομείο, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Μαρία Τόλια, μας εξηγεί για το πώς θα γίνεται η χρήση του μηχανήματος, για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται και πού θα απευθύνονται οι ασθενείς.

Κυρία Τόλια, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό το σύστημα τόσο για τους επαγγελματίες Υγείας, όσο και για τους ασθενείς;

Πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής, υψηλής ακρίβειας, η οποία στοχεύει μόνο τον όγκο, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί την προσλαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας στις παρακείμενες υγιείς δομές. Αυτό μακροπρόθεσμα συνεπάγεται έλεγχο της νόσου του ασθενούς (διότι έχει χορηγηθεί η μέγιστη δυνατή δόση τοπικά), με ταυτόχρονη μείωση των παρενεργειών που θα μπορούσαν να εμφανιστούν από την άσκοπη ακτινοβόληση των γειτονικών υγιών ιστών. Αυτό δυνητικά σημαίνει ότι ο ασθενής ζει περισσότερο και καλύτερα.

Πού βρίσκεται η Μονάδα Ακτινοχειρουργικής Cyberknife και πώς θα λειτουργεί;

Η Μονάδα Cyberknife βρίσκεται στο Αιγινήτειο νοσοκομείο, στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 21, Αθήνα (Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας).

Η πρόσβαση για τον ασθενή είναι ιδιαίτερα εύκολη, λόγω της στάσης του μετρό Μέγαρο Μουσικής, που βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο.

Τα ραντεβού κλείνονται αποκλειστικά στο τηλέφωνο 210 7227242 (εσωτ. 500), η θεραπεία καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ και ο ασθενής δε θα χρειαστεί να πληρώσει απολύτως τίποτα.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του νοσοκομείου.

Εξηγήστε μας, παρακαλώ, σε ποιες περιπτώσεις κακοηθειών εφαρμόζεται; δεν είναι λίγοι οι ασθενείς ή οι οικείοι τους που έχουν ελλιπή ενημέρωση και θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιπτώσεις.

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κακοηθειών (κυρίως εγκεφάλου, πνεύμονα και προστάτη), αλλά και σε καλοήθεις καταστάσεις (π.χ. αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες) που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργείο.

Το κόστος για το Cyberknife ποιος το ανέλαβε;

Το κόστος καλύφθηκε χάρη στις σημαντικές προσπάθειες του υπουργείου Παιδείας, του πρύτανη ΕΚΠΑ καθ. κ. Γεράσιμου Σιάσου, του αναπληρωτή πρύτανη καθ. Κ. Ευστάθιου Ευσταθόπουλου, του προέδρου Ιατρικής καθ. κ. Νικόλαου Αρκαδόπουλου, της Εφορείας του Αρεταιείου και του προέδρου καθ. κ. Κωνσταντίνου Τσιούφη, της πρώην διευθύντριας Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας καθ. κ. Λίας-Άντζελας Μουλοπούλου και του νυν διευθυντή Καθ. Κ. Αχιλλέα Χατζηιωάννου.

Κυρία Τόλια, εξηγήστε μας ποια είναι η δουλειά της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, γιατί πολύς κόσμος τη μπερδεύει με την ακτινολογία;

Αντικείμενο της ακτινολογίας είναι η διάγνωση του καρκίνου σε εξετάσεις όπως π.χ. υπέρηχος, αξονική ή μαγνητική, ενώ η ακτινοθεραπευτική ογκολογία ασχολείται κυρίως με τη θεραπεία κακοηθειών.

Οι δύο ειδικότητες είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, διότι ο ακτινολόγος αναδεικνύει τον καρκίνο και οριοθετεί την επέκτασή του, με σκοπό να στοχεύσει σωστά ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος.

Τα τελευταία χρόνια ο ακτινολόγος πλέον ασχολείται ακόμη πιο ενεργά με τον καρκίνο, μέσω της εξειδίκευσης της επεμβατικής ακτινολογίας, όπου βοηθά τον καρκινοπαθή με σημαντικές θεραπείες (π.χ. σε οστικές μεταστάσεις), ενώ ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος ασχολείται και με καλοήθεις καταστάσεις (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, που δε ρυθμίζεται με άλλη θεραπεία).