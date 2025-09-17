Εμβόλια mRNA: Εκατοντάδες επιστήμονες ζητούν την παύση τους

Πρώτα εμφανίστηκε ο ιός Covid 19, λίγο μετά τα γενετικά εμβόλια mRNA παρουσιάστηκαν ως ένα ισχυρό όπλο. Αλλά τα αποτελέσματα σήμερα είναι απογοητευτικά, όπως υποστηρίζει η Συμμαχία για την Υποστήριξη της Ανθρώπινης Επιστήμης και της Ιατρικής (MWM).

«Αν και αρχικά είχε υποστηριχθεί ότι το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ήταν «χωρίς παρενέργειες», σήμερα διαμορφώνεται μια διαφορετική εικόνα. Χιλιάδες άνθρωποι υπέστησαν επιπλοκές στην υγεία τους μετά τον εμβολιασμό, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και θανατηφόρες», αναφέρει η MWM. Με κοινή δήλωσή τους περισσότεροι από 200 επιστήμονες ζητούν μάλιστα την άμεση διακοπή των εμβολιασμών mRNA.

Η ακριβής έκταση των συνεπειών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί μέχρι στιγμής, καθώς δεν υπάρχει ακόμη σε μεγάλο βαθμό μια συστηματική παρακολούθηση των παρενεργειών από τις υγειονομικές αρχές.

«Υπάρχει μεγαλύτερη από την αρχική υποψία ότι τα εμβόλια mRNA μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στην υγεία», αναφέρει η δήλωση των επιστημόνων – ιατρών, χημικών και βιολόγων – που πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν την ανάπτυξη αυτής της ιατρικής τεχνολογίας και να ζητήσουν μια κριτική επαναξιολόγηση. Ζήτησαν να σταματήσει η γενική έγκριση των γενετικών εμβολίων για μελλοντικές εφαρμογές προτού αντικαταστήσουν ευρέως τα παραδοσιακά εμβόλια.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο χημικός Τζέραλντ Ντάικερ, ο ειδικός παθολόγος και ιατρός γενικής ιατρικής Αντρέας Σένιτσεν, ο ιατρός Έριχ Φραϊσλίμπεν, ο μοριακός γενετιστής Μίκαελ Νελς και ο οικονομολόγος Κονσταντίν Μπεκ.

Η ομάδα διατύπωσε συνολικά 14 υποθέσεις που θα έπρεπε να επιβεβαιωθούν προκειμένου τα εμβόλια να θεωρηθούν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο παρενέργειες

Πολλά τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν: Είναι τα εμβόλια mRNA ανεξάρτητα και επαρκώς ελεγμένα και ασφαλή; Είναι η σχέση οφέλους-βλάβης σαφώς θετική; Είναι υπό έλεγχο η ποσότητα, η θέση και η διάρκεια της παραγωγής ξένων πρωτεϊνών, από τον ίδιο τον οργανισμό; Πότε σταματά η παραγωγή πρωτεϊνών αιχμής στον οργανισμό; Έχει διαψευσθεί η κριτική για την ασφάλεια των εμβολίων από ιστοπαθολογικά ευρήματα; Υπάρχουν μόνο λίγες και σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων mRNA; Συνιστώνται πράγματι πολλαπλοί εμβολιασμοί («ενισχυτικοί»);

Ο αριθμός των ανεπιθύμητων παρενεργειών που αναφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Paul Ehrlich (PEI) είναι ανησυχητικός. Σύμφωνα με τον Ντάικερ, έχουν αναφερθεί περίπου 975.000 ανεπιθύμητες παρενέργειες – ένας αριθμός που δεν έχει ακουστεί ποτέ για τα εμβόλια κατά της γρίπης. «Αυτός ο τεράστιος αριθμός αναφορών είναι ένας ακόμη λόγος για την κριτική αναθεώρηση των παρασκευασμάτων mRNA», τονίζει ο Ντάικερ. Ο μακρύς κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των παρενεργειών

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων περιστατικών έχει αποδειχθεί μόνο σε παρατηρητικές μελέτες με σημαντικά μεθοδολογικά ελαττώματα, εξηγεί ο Σένιτσεν. Για παράδειγμα, διεξήχθησαν μόνο αναδρομικές μελέτες ή υπολογισμοί μοντέλων. Τα εμβολιασμένα άτομα ταξινομήθηκαν ως «μη εμβολιασμένα» μέχρι 14 ημέρες μετά τον δεύτερο εμβολιασμό, η συνολική θνησιμότητα δεν καταγράφηκε και η σχέση οφέλους-βλάβης παρέμεινε ασαφής.

«Επιστημονική απάτη»

Επιπλέον, η εκστρατεία εμβολιασμού βασίστηκε σε αμφισβητήσιμες υποθέσεις, όπως η υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα 95% του εμβολίου Pfizer/BioNTech στην πρόληψη θανάτων Ο Σένιτσεν κάνει λόγο για «επιστημονική απάτη».

Δεν υπάρχει έγκυρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πραγματικής βλάβης που προκαλείται από τα εμβόλια. Η έκταση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρενεργειών και των επακόλουθων βλαβών παραμένει ασαφής. «Τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οι εντυπωσιακές αυξήσεις στις μολύνσεις, τα ποσοστά φροντίδας σε οίκους ευγηρίας και η επίμονη υπερβολική θνησιμότητα απαιτούν επειγόντως διευκρίνιση», τονίζεται στη δήλωση των επιστημόνων.