Ψυχική Υγεία: Ημερίδα του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων διοργανώνει την 9η Ημερίδα Ψυχικής Υγείας, με τίτλο: «Βραχυπρόθεσμη Συμβουλευτική στα Σύγχρονα Προβλήματα».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2024, από τις 18:00 έως τις 21:00, στον ιστορικό χώρο του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην καρδιά της Πλάκας — έναν χώρο βαθιάς ιστορικής και συμβολικής αξίας, καθώς φιλοξενούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο της ελεύθερης Ελλάδας.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του International Institute of Short Term Psychotherapy, IISTP, τιμώντας τη διεθνή συνεργασία και την προώθηση καινοτόμων μοντέλων συμβουλευτικής και θεραπείας.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν οι εφαρμογές της Βραχυπρόθεσμης Συνθετικής Συμβουλευτικής Expansion σε επίκαιρα κοινωνικά, ψυχοσωματικά και οικογενειακά ζητήματα, και να αναδειχθεί ο ρόλος της ως εργαλείο άμεσης ενδυνάμωσης και ουσιαστικής αλλαγής.

Ομιλίες

Ψυχολογία της Γήρανσης & Συνδυαστικές Θεραπείες

Πρόταση ενδυνάμωσης της γυναίκας μετά τα 40 μέσω συνδυαστικών προσεγγίσεων (συμβουλευτική και εναλλακτικές θεραπείες).

Γεωργία Ιορδανόπουλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Η Βραχυπρόθεσμη Συμβουλευτική στη Γυναικεία Κακοποίηση

Παρουσίαση πρακτικών παρεμβάσεων και ενίσχυσης των γυναικών.

Μαρία Μιχαλάκη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ψυχική Ανθεκτικότητα και Expansion

Ενίσχυση των εσωτερικών πόρων σε εποχές αβεβαιότητας.

Γεωργία Κολώνια, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Παιδικά Τραύματα και Γονεϊκότητα

Η σχέση παιδικών βιωμάτων και σύγχρονης γονεϊκής συμπεριφοράς.

Δήμητρα Μπακαβέλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Burnout στον Τουριστικό Κλάδο

Θεωρητική διερεύνηση και παρέμβαση με την Expansion.

Ροδάνθη Πατρώνα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Εμμηνόπαυση & Ψυχολογικές Επιπτώσεις:

Αποφόρτιση από τα αρνητικά συναισθήματα με εργαλεία της Expansion.

Σταματία Αλεξάνδρου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Κεντρική Ομιλία: «Βραχυπρόθεσμη Συμβουλευτική στα Σύγχρονα Προβλήματα»

Αργύρης Σ. Μάρδας, Δημιουργός της Βραχυπρόθεσμης Συνθετικής Συμβουλευτικής Expansion και συγγραφέας

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί, ενώ θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για κράτηση θέσης, επισκεφθείτε το https://forms.gle/tMCWfXbC9SHb6Qxp9