Διαμαρτυρία στη 2η ΥΠε από εργαζόμενους του Θριάσιου νοσοκομείου την Τετάρτη

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των εργαζομένων προκηρύχθηκε στάση εργασίας από 07:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Ανθή Αγγελοπούλου

Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη 2η ΥΠε, θα κάνουν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι του Θριάσιου νοσοκομείου, με αφορμή την μετακίνηση ενός νευροχειρουργού από το Θριάσιο προς το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ ο διοικητής της 2ης Υ.Πε. έλαβε «μια αντιεπιστημονικοί κα παράλογη απόφαση» μετακινώντας έναν επιμελητή Νευροχειρουργικής από το Θριάσιο προς το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Η ΕΙΝΑΠ κάνει λόγο για «εκδικητική συμπεριφορά του διοικητή της 2ης Υ.Πε. που προσπαθεί να δείξει την πυγμή του στους υγειονομικούς για να καλύψει ανεπάρκειες του ίδιου και της πολιτικής που υπηρετεί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο νευροχειρουργός κλήθηκε από τον διοικητή της 2ης Υ.Πε. σε απολογία παρότι έδωσε γραπτές εξηγήσεις για το ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί στην Αίγινα.

Η ΕΙΝΑΠ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ. στη διοίκηση της 2ης Υ.Πε. (Θηβών 196, Αγ. Ιωάννης Ρέντης) όπου θα επιδιώξουν συνάντηση με τον διοικητή της 2ης Υ.Πε.

