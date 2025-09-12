Η φαρμακευτική καινοτομία ως επένδυση στην οικονομία και την κοινωνία

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PhARMA Innovation Forum Ελλάδας, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Σε κάθε ιστορική καμπή, εκεί που η κοινωνία δοκιμάζεται και η οικονομία αναζητά νέα θεμέλια, το ερώτημα παραμένει κοινό: Πού επενδύουμε για ένα καλύτερο αύριο;

Σήμερα, η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στα παραδοσιακά μοντέλα ανάπτυξης· βρίσκεται εκεί που η επιστήμη συναντά τον άνθρωπο. Η φαρμακευτική καινοτομία δεν είναι μόνο υπόθεση υγείας- είναι υπόθεση στρατηγικής. Είναι επένδυση στο κοινωνικό κράτος, στη σταθερότητα της οικονομίας, στη συνοχή και στην προοπτική.

Η επιστήμη, σήμερα, μας δίνει περισσότερα εργαλεία από ποτέ. Από την εξατομικευμένη ιατρική έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των real-world data, η καινοτομία μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνουμε, διαγιγνώσκουμε και θεραπεύουμε.

Ωστόσο, η αληθινή της αξία αποδεικνύεται μόνο όταν η πρόοδος φτάνει στον τελικό αποδέκτη: τον ασθενή. Όταν η Πολιτεία διαμορφώνει ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο που επιτρέπει την έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Όταν η καινοτομία εντάσσεται σε ένα σύστημα υγείας που δεν αρκείται στη διαχείριση των αναγκών, αλλά προχωρά στον σχεδιασμό λύσεων με διάρκεια.

Για μένα, η καινοτομία δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι ο πυρήνας της προόδου που έχω δει να υλοποιείται μέσα από συνεργασίες, έρευνες, συμφωνίες-πλαίσια και συμμετοχή στον διεθνή διάλογο για την Υγεία. Είναι οι θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών. Είναι τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε καλύτερες πολιτικές. Είναι οι ομάδες που εργάζονται ακούραστα για να μετατρέψουν τη γνώση σε λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το PhARMA Innovation Forum υπηρετεί έναν ξεκάθαρο σκοπό: να λειτουργεί ως καταλύτης για τη μετατροπή της επιστημονικής εξέλιξης σε πραγματική και έγκαιρη πρόσβαση για τους ασθενείς. Ως θεσμικό όργανο 30 ηγέτιδων φαρμακευτικών εταιρειών που εκφράζει τη φαρμακευτική καινοτομία στην Ελλάδα, συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος συνεργασίας μεταξύ κράτους, βιομηχανίας, επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας των ασθενών. Στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την έρευνα, καλλιεργούν δεξιότητες, και επιταχύνουν την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, σήμερα, η καινοτομία δεν απολαμβάνει τον χώρο που της αξίζει. Η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την έγκαιρη πρόσβαση σε νέα φάρμακα, ενώ ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ξεπερνά τις 500 ημέρες. Οι υψηλές υποχρεωτικές επιστροφές και η έλλειψη προβλεψιμότητας δημιουργούν ένα αποτρεπτικό περιβάλλον για επενδύσεις- ακόμα κι αν το επιστημονικό δυναμικό και οι δυνατότητες είναι εδώ.

Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Γι’ αυτό και το PhARMA Innovation Forum έχει καταθέσει την πρόταση για ένα Framework Agreement μεταξύ Πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας: ένα πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας που εξασφαλίζει θεσμική συνέχεια, προβλεψιμότητα και διαφανείς μηχανισμούς αξιολόγησης. Μέσα από εργαλεία όπως η πρώιμη αποζημίωση, τα κίνητρα για παραγωγή και έρευνα, και η ενίσχυση των κλινικών μελετών, μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να φέρουμε την καινοτομία πιο κοντά σε κάθε ασθενή.

Αυτό το όραμα δεν είναι θεωρητικό. Τα μέλη του PhARMA Innovation Forum έχουν επενδύσει πάνω από 246 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία στην ελληνική οικονομία. Πιστεύουμε σε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με το κράτος, στο οποίο η φαρμακευτική βιομηχανία δεν καλείται απλώς να καλύπτει κενά, αλλά συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό λύσεων. Σε αυτή τη μετάβαση, ο ρόλος του PIF είναι καθοριστικός: λειτουργούμε ως γέφυρα ανάμεσα στην καινοτομία και την εφαρμογή της. Ανάμεσα στο όραμα και την υλοποίησή του.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αλλαγής, η ενεργός συμμετοχή του φαρμακευτικού κλάδου σε θεσμικά κέντρα στρατηγικής, όπως το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham), αποκτά ξεχωριστή σημασία. Η παρουσία μας στο AmCham ενισχύει την αναπτυξιακή φωνή της Υγείας, συνδέει τις ανάγκες του κλάδου με τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου και αναγνωρίζει την Υγεία ως τομέα με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η απάντηση στη διαχρονική πρόκληση της ισότιμης φροντίδας. Είναι το κλειδί για να χτίσουμε ένα υγειονομικό σύστημα που δεν λειτουργεί με όρους καθυστέρησης και ανάγκης, αλλά με όρους συνέπειας και προοπτικής. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι η επίδραση. Οι ζωές που αλλάζουν. Οι πολιτικές που μετασχηματίζονται. Οι επενδύσεις που ενδυναμώνουν. Και αυτό είναι το στοίχημα που βάζουμε- όχι θεωρητικά, αλλά καθημερινά. Γιατί η επένδυση στην καινοτομία είναι, τελικά, επένδυση στους ανθρώπους.