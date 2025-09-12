Γκ. Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα των νοσοκομείων: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Για έναν μύκητα με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα κάνει λόγο ο αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφερόμενος στον «Candidozyma auris» και τη μεγάλη εξάπλωσή του στα νοσοκομεία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι πρόκειται για έναν μύκητα με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, τόσο στα συνήθη αντισηπτικά όσο και στα αντιμυκητιασικά φάρμακα, δηλαδή τα «αντιβιοτικά» που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μυκητιασικών λοιμώξεων.

Ο κ. Μαγιορκίνης εξήγησε ότι ο Candidozyma auris είναι ένας μύκητας που επιβιώνει κυρίως μέσα σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, καθώς έχει αναπτύξει αντοχή εκεί όπου άλλοι μύκητες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Όπως ανέφερε, «ο λόγος που δεν τον συναντάμε εκτός νοσοκομείων είναι επειδή οι μυκητιάσεις είναι γενικά σπάνιες στον γενικό πληθυσμό και ο συγκεκριμένος μύκητας πολλαπλασιάζεται σε χώρους όπου κυριαρχούν οι ιδιαίτερες συνθήκες αντοχής».

Επισήμανε επίσης ότι τα νοσοκομεία αποτελούν εστίες μικροβίων και μυκήτων με υψηλή ανθεκτικότητα, τα οποία όμως σπάνια προκαλούν προβλήματα σε υγιή άτομα. Οι σοβαρές λοιμώξεις εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως όσοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπογράμμισε ότι ο Candidozyma auris δεν είναι πιο παθογόνος από άλλους μύκητες και δεν αποτελεί απειλή για τον γενικό πληθυσμό.

Τρόποι προστασίας

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι η αυξημένη επιτήρηση και η προσοχή είναι απαραίτητες για να σταματήσει η διασπορά του Candidozyma auris στα νοσοκομεία. Συμβούλευσε να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν επισκεπτόμαστε νοσοκομεία, να ακολουθούμε τα μέτρα υγιεινής, να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να αποφεύγουμε να ακουμπάμε πολλές επιφάνειες και να μην βγαίνουμε από το νοσοκομείο χωρίς να πλύνουμε τα χέρια μας.

Δεν αρκούν τα κοινά αντισηπτικά

Επιπλέον, επισήμανε ότι τα κοινά αντισηπτικά χεριών δεν αρκούν για να προληφθεί η μετάδοση αυτού του μύκητα. Το καλό και σωστό πλύσιμο των χεριών είναι καθοριστικό, καθώς υπάρχουν και άλλα ανθεκτικά μικρόβια, όπως το κλωστηρίδιο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις, τα οποία δεν εξουδετερώνονται από τα αλκοολούχα αντισηπτικά. Για αυτόν τον λόγο, το πλύσιμο των χεριών δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα αντισηπτικά.