«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μεγάλη η επιτυχία του προγράμματος

Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι» παρουσίασαν η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.).

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας τον Μάρτιο του 2024, έχουν προσφερθεί πάνω από 1.400 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ασθενείς από την επαρχία.

Το πρόγραμμα, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος Κασκαρέλης, συνεχίζεται και επεκτείνεται, με την έμπρακτη στήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής και του Ιδρύματος Reale.

Προσφέρει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης, παρέχοντας δωρεάν, ασφαλή στέγη και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς και τους συνοδούς τους που αναγκάζονται να μετακινηθούν στην Αθήνα για θεραπεία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, επεσήμανε ότι ο καρκίνος δημιουργεί τεράστιες ανισότητες. Μια από τις πιο σκληρές είναι η γεωγραφική, όπως εξήγησε, καθώς οι ασθενείς από την επαρχία αντιμετωπίζουν, πέρα από την ασθένεια, το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό βάρος της διαμονής σε μια ξένη πόλη. «Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο Ασφαλιστική δεν καλύπτει απλώς μια ανάγκη, αλλά αίρει ένα εμπόδιο στην ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία» σημείωσε ο κ. Φιλόπουλος.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του προγράμματος από την έναρξή του έως σήμερα, η ψυχολόγος της Ε.Α.Ε., Κετιόνα Μαλόλλη, είπε ότι έγιναν 1.401 συνολικές διανυκτερεύσεις, 108 φιλοξενίες, που αφορούν 54 ασθενείς και 25 συνοδούς, ενώ οι ωφελούμενοι ήταν από 28 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και, τέλος, πραγματοποιήθηκαν 246 επισκέψεις ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ασθενείς και οικογένειες.